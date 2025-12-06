El país recibe la noticia del fallecimiento del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, una de las figuras más influyentes de la historia militar reciente de Colombia.

Además de haberse desempeñado como comandante del Ejército Nacional durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue también primer comandante de las Fuerzas Militares en la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Años más tarde, integró el equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc en La Habana, papel que marcó su regreso a la vida pública tras su retiro.

Hace pocos minutos, el Hospital Militar confirmó la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel a través de un comunicado oficial.

#SomosHOMIL Comunicado Oficial para la opinión pública 📄 pic.twitter.com/hllHINZFrE — Hospital Militar Central Colombia- HOMIL (@HOMILCOL) December 6, 2025

¿Quién era el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel?

Nacido en Cúcuta en 1945, Mora Rangel ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1964. Desde entonces inició una carrera militar que se extendió durante 42 años, en los que ascendió hasta ocupar el cargo más alto dentro de la institución castrense. Se graduó como oficial en 1968 y posteriormente amplió su formación en Estados Unidos, en el curso avanzado de Infantería en Fort Benning, Georgia.

Antes de alcanzar el grado de general en 1992, desempeñó roles clave en unidades estratégicas del Ejército: comandó el Batallón Aerotransportado Serviez en Meta, dirigió la Escuela de Infantería en Bogotá y fue jefe de Operaciones del Ejército. Desde estos cargos consolidó su perfil como estratega y oficial con amplio conocimiento del conflicto armado.

Como general lideró la Brigada Móvil No. 1, unidad de élite en el Meta, donde fortaleció su enfoque contraguerrillero. Allí impulsó operaciones decisivas contra las Farc y, pese a un accidente aéreo durante su servicio, continuó ascendiendo dentro de la institución. En 1993 fue designado comandante del Comando de Operaciones Especiales de Contraguerrilla, posición desde la cual advirtió públicamente sobre las relaciones de las Farc con el narcotráfico.

Más tarde, con el ascenso de Álvaro Uribe en 2002, fue nombrado comandante de las Fuerzas Militares. Desde allí dirigió la primera fase del Plan Patriota, base de la Política de Seguridad Democrática, que permitió recuperar territorios estratégicos y reducir la presencia guerrillera en zonas urbanas y carreteras.

Tras su retiro en 2003, fue embajador en Corea del Sur y luego alto consejero para la seguridad en Cundinamarca. Su papel volvió a ser decisivo en 2012, cuando fue nombrado negociador del Gobierno en los diálogos de paz de La Habana, representación que contó con amplio respaldo de las Fuerzas Militares.

Su legado, aunque no exento de controversias, marcó profundamente la historia militar y política del país. Con su muerte, Colombia despide a uno de los oficiales más influyentes de las últimas décadas.

