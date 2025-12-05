Este miércoles 3 de diciembre se confirmó la muerte del reconocido actor, dramaturgo y director Luis Alberto García, una de las figuras más influyentes del teatro y la televisión colombiana. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Colombiana de Actores (ACA), que, a través de un sentido mensaje, informó la partida del artista y exaltó su legado en las artes escénicas del país.

“Dramaturgo, actor y director. Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. Dejó un gran legado en la dramaturgia colombiana con obras como ‘La Gaitana’ e ‘I Took Panamá’, una obra que es un referente fundamental en el teatro colombiano. Que la tierra te sea leve”, expresó la asociación en su comunicado oficial, reconociendo la trascendencia de sus aportes y su extensa trayectoria.

¿De qué murió actor de ‘Hasta que la plata nos separe’?

Luis Alberto García, quien falleció a los 88 años, fue una figura fundamental tanto en la actuación como en la creación teatral. Aunque las causas exactas de su muerte no fueron reveladas públicamente, la revista Vea pudo establecer que el fallecimiento se produjo por causas naturales, propias de su avanzada edad.

Además de su trabajo como dramaturgo, García brilló como actor en múltiples producciones que hoy forman parte de la memoria televisiva del país. Su talento se hizo visible en novelas y series como Lejos del nido, La tregua, Bolívar, el hombre de las dificultades, La mujer del presidente, Marcela y Hasta que la plata nos separe, entre muchas otras.

Su presencia en pantalla se caracterizó por la calidad interpretativa, la disciplina y la sensibilidad con la que asumía cada personaje.

En el teatro, su aporte fue aún más profundo. Fue autor y director de numerosas obras que enriquecieron la dramaturgia nacional, tales como ‘Los caballeros del Dorado’, ‘Adiós para siempre’, ‘La ópera de los tres gramos’ y ‘El gorro de cascabeles’.

Sin embargo, una de sus creaciones más destacadas y emblemáticas fue ‘I Took Panamá’, pieza que se convirtió con el tiempo en uno de los referentes más importantes del teatro colombiano por su fuerza narrativa, su relevancia histórica y su propuesta estética.

Reacciones del mundo artístico por la muerte del actor

Tras conocerse su muerte, numerosos actores, directores y colegas expresaron su tristeza y admiración por quien fue maestro y referente para varias generaciones.

Artistas como Freddy Ordoñez, Cristina Campuzano, Carmenza Gómez, Aida Bossa y Luis Fernando Bohórquez, entre muchos otros, compartieron mensajes de condolencia y resaltaron la huella imborrable que García dejó en los escenarios y en la televisión.

Sus colegas lo recordaron como un hombre apasionado por el arte, comprometido con la formación de nuevos talentos y defensor de la cultura como herramienta de transformación social.

Su legado se extiende más allá de las obras que escribió o los personajes que interpretó: está presente en la evolución del teatro colombiano, en la memoria de quienes lo vieron actuar y en la formación de artistas que crecieron inspirados por su trabajo.

Luis Alberto García deja tras de sí una trayectoria ejemplar, marcada por la dedicación, el talento y un profundo amor por las artes escénicas. Su partida representa una gran pérdida para la cultura colombiana, pero su obra seguirá viva en los escenarios, las pantallas y los espectadores que lo admiraron.

