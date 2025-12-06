Con las recientes presiones de Estados Unidos, en las últimas horas surgió una versión sobre el plan que tendría Nicolás Maduro en caso de que tenga que salir del poder.

Para Maduro, podría presentarse una transición liderada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Según reportó Semana, este plan habría sido presentado a intermediarios y contactos en Estados Unidos, con el objetivo de mantener el control político mientras se preparaba una transición con garantías para el régimen.

Se habrían planteado propuestas de transición en las que Delcy Rodríguez asumiría un gobierno interino, mientras Maduro podría renunciar y recibir protecciones frente a posibles procesos legales.

Sin embargo, el gobierno estadounidense ya habría rechazado formalmente cualquier propuesta que no garantizara un cambio democrático real y un control consensuado de las Fuerzas Armadas, según reportes de NTN24.

Pese a que Rodríguez negó la existencia de tales negociaciones, calificando las versiones como “falsas”, en los últimos días, esa versión toma fuerza, de acuerdo con la revista.

¿Quién es Delcy Rodríguez y cuál es su papel en el régimen venezolano?

Delcy Rodríguez ocupa actualmente el cargo de vicepresidenta de Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro y es considerada una de las figuras más influyentes del chavismo. Su trayectoria dentro del aparato del poder comenzó hace décadas, cuando su familia ya tenía raíces en la política bolivariana, y desde entonces su ascenso se consolidó mediante una serie de cargos clave, lo que le ha otorgado gran peso dentro del gobierno.

La relevancia de Rodríguez se evidencia en las discusiones nacionales e internacionales sobre el futuro político de Venezuela. En 2025 surgieron versiones sobre una posible transición dentro del chavismo: ante una eventual salida de Maduro, su nombre fue propuesto como alternativa para asumir un gobierno interino. Esta posibilidad la coloca como protagonista central en escenarios de cambio dentro del régimen.

Su figura, sin embargo, está rodeada de controversia. Desde 2018, recibió sanciones de la Unión Europea, tras calificar su participación como contribuyente al socavamiento de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, derivado de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Estas sanciones y denuncias sobre irregularidades han alimentado críticas internas y externas hacia su papel dentro del régimen, al cuestionarse su legitimidad como eventual sucesora del poder.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.