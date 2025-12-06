En una grave situación de violencia que impactó a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, una joven madre identificada como Kerly perdió la vida mientras sostenía a su bebé en brazos.

De acuerdo con Radio Pichincha, El hecho ocurrió el 3 de diciembre de 2025, cuando una bala perdida la alcanzó en medio de un tiroteo derivado de una persecución policial. El caso provocó conmoción entre residentes y autoridades locales.

De acuerdo con los informes iniciales, agentes de la policía perseguían a dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que eran señalados de asaltar a una persona dedicada a cambiar dinero.

Durante su intento de escape, se produjo un intercambio de disparos entre los sospechosos y los uniformados. La situación desató pánico entre quienes transitaban por el sector, pues la confrontación involucró múltiples detonaciones en una vía pública concurrida.

En medio del tiroteo, Kerly, que esperaba transporte público, recibió un impacto en la cabeza o el pecho, según versiones preliminares. Un testigo, Rafael Suárez, relató a Ecuavisa.

¿Qué le pasó a la hija de mujer que murió por bala perdida en Ecuador?

Cámaras de seguridad confirmaron que decenas de ciudadanos buscaron refugio detrás de vehículos y edificaciones para protegerse del fuego cruzado. Tras la caída de la joven madre, una mujer que ya había encontrado resguardo volvió al área del incidente para retirar al bebé, quien resultó ileso.

Además de la muerte de Kerly, un hombre sufrió una herida en la espalda y fue trasladado a un centro médico. Las autoridades aún no han determinado si el proyectil que impactó a la joven provino de las armas de los policías o de los presuntos delincuentes, por lo que se espera un análisis forense que esclarezca ese punto.

Este episodio incrementó el malestar ciudadano. Habitantes y líderes locales solicitaron acciones inmediatas para mejorar la seguridad y minimizar riesgos durante intervenciones armadas en zonas urbanas densamente pobladas.

