El crimen de Liliana Cruz, trabajadora social fallecida en Chiscas (Boyacá), sigue en investigación. La familia y el abogado que lleva la defensa sostienen que el caso no corresponde a un accidente, sino a un posible feminicidio agravado.

La postura contradice la versión inicial que señalaba una muerte accidental y abre una disputa jurídica que exige esclarecer las circunstancias del hecho. Se habrían encontrado inconsistencias que se relacionan con el papel de Hamilton Ruiz, comandante de Policía en Chiscas y pareja de Liliana, señalado como principal sospechoso.

En este sentido, Saúl León, abogado de la familia de la víctima, aseguró que el protocolo de necropsia registró un impacto de bala en la cabeza, pero también golpes en abdomen y espalda que no coinciden con la versión entregada por las autoridades.

Además, el jurista puntualizó que la madre de Cruz asegura que su hija le contó sobre algunos problemas que tenía con el uniformado y que estaba pensando en separarse.

“Hay una conversación con la mamá de Liliana, en la que ella le contaba que estaba aburrida y que quería separarse de él, porque sentía que estaba siendo reducida y maltratada psicológicamente, por lo que quería terminar su vínculo laboral con la alcaldía del municipio de Chiscas, para devolverse a Ramiriquí con su familia”, indicó León.

Otra irregularidad clave es el cambio constante de versiones. El crimen se atribuyó inicialmente al disparo de un francotirador, pero luego el subteniente Ruiz admitió ser quien accionó el arma, argumentando un accidente.

Audio de Liliana Cruz exponen problemas que tenía con su pareja

A ello se suma un audio enviado por Liliana días antes de su muerte, en el que expresó temor por su relación con Ruiz. Este registro es considerado un indicio relevante por la defensa, que insiste en que el caso debe evaluarse como un feminicidio agravado.

“Yo le dije: ‘Papi, Hamilton y yo venimos peleando mucho hace rato’. Iba a empezar a llorar y mi papá me dijo. ‘Tranquila, que Hamilton, qué partidazo, qué hombre tan espectacular’. Pero nadie ve las cosas que él también hace aquí entre los dos”, se escucha en el audio, según informó El Tiempo.

La Fiscalía General de la Nación revisa actualmente los elementos aportados para definir si mantiene la línea de un accidente o si reorienta el proceso hacia un delito de género y atiende la solicitud de la defensa que pide imputación de cargos.