El volcán Puracé, ubicado en el Departamento del Cauca, mantiene una actividad elevada que llevó a las autoridades a declarar alerta naranja por el aumento sostenido de la sismicidad y por emisiones de gases y ceniza que alcanzan 800 metros de altura.

Los reportes indican emisiones repetidas y variables de gas y ceniza. El seguimiento está a cargo del Servicio Geológico Colombiano (SGC), con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que realiza vigilancia aérea. Según información del SGC divulgada por medios locales, las señales sísmicas corresponden al movimiento de fluidos bajo el cráter, lo que incrementa el nivel de riesgo.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ordenó la evacuación preventiva de cerca de 70 personas que viven en áreas próximas al cráter y declaró calamidad pública en el municipio de Puracé, activando medidas de protección y preparación.

El comportamiento del volcán mantiene la atención de las autoridades y de la comunidad científica. La emisión de ceniza y gases exige vigilancia permanente y acciones preventivas para reducir riesgos en la zona cercana.

🌋Continuamos con el monitoreo constante del volcán Puracé que se encuentra en estado de alerta Naranja 🔶. En las últimas 24 horas se han generado emisiones de ceniza con columnas que alcanzan hasta los 800 metros de altura y se reportan señales sísmicas asociadas al movimiento… pic.twitter.com/oQXo0BXwV1 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 4, 2025

¿Cuáles son las zonas más afectadas por emisión de ceniza del volcán Puracé?

Se mantiene observación detallada sobre comunidades ubicadas en puntos expuestos al material volcánico. Estas zonas, próximas a rutas de dispersión y áreas de influencia directa, requieren seguimiento constante debido a su cercanía al macizo y a las columnas de gases y ceniza. De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, los sectores priorizados se encuentran alrededor del municipio de Puracé, donde se registraron depósitos finos que motivan acciones preventivas y vigilancia comunitaria. El nivel de alerta naranja continúa vigente, lo que implica un escenario de actividad superior al habitual y la posibilidad de episodios similares en los próximos días. Sectores de Cristales Casa de Cabildo de Puracé Vereda Río Negro Cabildo de Paletará Termales de Agua Hirviendo San Juan

