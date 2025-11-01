Hacer mercado se ha convertido en una tarea muy complicada para muchas personas, ya que debido a la inflación y el poco aumento del salario mínimo, comprar ya no es tan sencillo como antes, por lo que las personas buscan descuentos constantemente.

De hecho, por más de que los ciudadanos aprovechan los trasnochones o los madrugones, igual sigue siendo complicado, pero para eso ahora hay una nueva opción que puede beneficiar a muchas personas.

Por medio de las redes sociales, las personas están compartiendo que ahora los supermercados están vendiendo productos que están cerca de ser sacados del inventario a un precio mucho más económico, ya que puede llevar mucho tiempo o simplemente al otro día ya no va a cumplir con los estándares de calidad, por lo que sale mucho más barato.

Es más, esto se hace por medio de la aplicación Cheaf, a la cual las personas pueden entrar, registrarse y buscar alimentos como de panadería, frutas y verduras y mucho más para terminar pagando hasta una fracción del valor original.

#ahorro #comprascolombia #comida #descuentos ♬ sonido original – ofertu_colombia @ofertu_colombia ¡Ofertus! Vean esta forma de ahorrar y ayudando a evitar desperdicios de comida. Esta aplicación se llama @Cheaf Colombia la cual puedes descargar en tu tienda de apps, te registras y ya. Puedes escoger la tienda de tu preferencia y la categoría que más te interesa. nosotros escogimos Pastelería y Frutas pero puedes escoger las categorías que estén disponibles. #compras

Tal como se puede apreciar en el video, al final las personas pueden elegir bolsas de lo que prefieran por 20.000 pesos, pero no pueden elegir productos. Cuando lleguen a recogerla, normalmente antes de las 8:00 de la noche, pueden ver qué trae dentro, pero normalmente son alimentos muy buenos y que cuestan originalmente mucho más.

Vale la pena recordar que actualmente esta aplicación funciona con Jumbo, Metro y Spid, solo en algunas sucursales de Bogotá, por lo que lo mejor es que la descargue y así conozca más detalles de la misma.

Esta, al final, es una solución muy importante para que las personas puedan ahorrar unos cuantos pesos a la hora de hacer mercado, lo que los ayudará con su presupuesto mensual.

