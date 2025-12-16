Con la llegada de la temporada de fin de año, marcada por viajes, reuniones familiares y celebraciones, la elección del regalo ideal se convierte en una decisión clave para muchos consumidores. En ese contexto, Vivo presentó su portafolio de ‘smartphones’ pensado para distintos perfiles de usuario, con un enfoque claro en autonomía, fotografía, diseño y rendimiento, de cara a lo que será el 2026.

La marca destacó que, en un mercado cada vez más competitivo, los usuarios buscan equipos que no solo respondan a las exigencias del día a día, sino que también acompañen momentos especiales y faciliten la vida digital. Por eso, su oferta incluye modelos que priorizan desde cámaras avanzadas hasta baterías de larga duración y resistencia certificada.

Uno de los dispositivos más destacados es el vivo V50, orientado a quienes buscan un equilibrio entre fotografía y autonomía. Este modelo integra una cámara principal de 50 megapíxeles, diseñada para capturas nocturnas y retratos con alto nivel de detalle, además de una pantalla Full HD+ de 6.77 pulgadas y 12 GB de RAM. Su batería de 6.000 mAh y la resistencia al agua y al polvo lo posicionan como una opción robusta para usuarios activos.

Para quienes priorizan ligereza y diseño, el vivo V50 Lite ofrece una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, cámara de 50 MP y una batería de 6.500 mAh con carga rápida de 90 W, pensada para jornadas extensas sin interrupciones.

En el segmento de entrada, el vivo Y39 apunta a usuarios que necesitan autonomía y almacenamiento sin un costo elevado. Su batería de gran capacidad y su pantalla de 6.68 pulgadas están enfocadas en consumo de contenido, estudio y uso cotidiano, mientras que su cámara trasera de 50 MP cumple con las necesidades básicas de fotografía.

La resistencia es el principal diferencial del vivo Y21d, un equipo diseñado para entornos exigentes. Este modelo cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69+, además de una batería de 6.500 mAh que promete largas horas de uso en aplicaciones de video, música y redes sociales.

Finalmente, el vivo V60 Lite 5G se presenta como la opción más completa del portafolio, con conectividad 5G, procesador MediaTek Dimensity, hasta 24 GB de RAM combinada, 512 GB de almacenamiento y una apuesta fuerte por la fotografía asistida por inteligencia artificial.

Con esta estrategia, Vivo busca posicionarse como una alternativa versátil para quienes ven en el smartphone no solo un dispositivo tecnológico, sino una herramienta para capturar recuerdos y acompañar cada plan del nuevo año.

