Durante más de una década, llevar funda en el celular fue prácticamente una regla. No importaba el modelo ni el precio del dispositivo: protegerlo con una carcasa era casi obligatorio para evitar golpes, rayones o daños costosos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¡Alerta! Así operan las nuevas estafas en WhatsApp: llamadas extrañas, robo de cuentas y engaño a tus contactos)

Sin embargo, esta costumbre está cambiando y cada vez más usuarios están dejando de usar fundas, impulsados por nuevas tecnologías y por una tendencia que privilegia el diseño original del ‘smartphone’.

En los últimos años, los fabricantes de teléfonos inteligentes han apostado por materiales más resistentes, marcos reforzados y cristales capaces de absorber impactos leves. Esto ha dado origen a una nueva percepción entre los consumidores: muchos sienten que ya no necesitan una funda pesada o voluminosa para mantener su equipo en buen estado.

Lee También

Los dispositivos más recientes incluyen mejoras estructurales que, aunque no eliminan por completo el riesgo de daño, sí reducen la vulnerabilidad ante golpes cotidianos. Este avance ha sido clave para que más personas se atrevan a usar el dispositivo tal como viene de fábrica.

A esto se suma que la industria móvil impulsa diseños cada vez más delgados, ligeros y ergonómicos. En ese contexto, la funda deja de ser un accesorio neutro y pasa a convertirse en un elemento que modifica la estética y la sensación real del teléfono. Por eso, quienes valoran la apariencia ‘premium’ de los dispositivos prefieren sostenerlos sin añadir capas adicionales.

¿Por qué los usuarios están dejando de usar funda?

El abandono progresivo de las fundas no obedece a una sola causa, sino a un conjunto de factores que coinciden y fortalecen esta tendencia global.

Aunque las fundas tradicionales están perdiendo terreno, eso no significa que los usuarios estén renunciando por completo a proteger sus dispositivos. La tendencia actual apunta a soluciones más discretas y ligeras, especialmente los ‘films’ adhesivos.

Estos protectores cubren las zonas más delicadas del ‘smartphone’ sin añadir volumen ni alterar el manejo. Funcionan como una capa fina que protege contra rayones, pequeños golpes y desgaste por el uso diario, pero mantienen intacta la estética original del dispositivo. Para muchos consumidores, este es el equilibrio ideal entre seguridad y diseño: proteger sin ocultar.

Los ‘films’ modernos ya no se limitan únicamente a la pantalla. Existen versiones que cubren el marco y la parte trasera, logrando una protección integral sin comprometer la apariencia.

La combinación de materiales más resistentes, diseños más estilizados y una mayor valoración de la estética está impulsando un cambio definitivo en la forma en que los usuarios cuidan sus teléfonos. Las fundas ya no son imprescindibles y, para un número cada vez mayor de personas, representan un accesorio del pasado.

En su lugar, las soluciones ultraligeras y los protectores adhesivos están tomando protagonismo, reafirmando que la verdadera tendencia actual es disfrutar el celular tal como fue diseñado: delgado, elegante y sin capas adicionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.