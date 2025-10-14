Los iPhone son los celulares más deseados del mundo, pues cada vez que Apple hace algún lanzamiento, miles de personas corren a las tiendas para adquirir su nuevo dispositivo sin importar el costo solo por las características y condiciones que maneja.

Sin embargo, hay un problema y es que por andar con el celular a todos lados, este es muy propenso a sufrir accidentes, como caídas que terminen con la pantalla rota, perdidas y mucho más.

De hecho, uno de los accidentes más frecuentes es que el celular puede caer en agua, es decir, en una piscina, en el sanitario o en un lago, entre otros, por lo que las personas creen que se daña de inmediato, pero lo cierto es que hay un truco gratuito que lo puede ayudar a solucionar el problema en cuestión de minutos.

Según compartió el creador de contenido Apple Dsign, quien comparte todo lo relacionado con los celulares de la marca de la manzana, lo primero que se debe hacer es coger una toalla y secar todo el exceso de agua que tenga el celular.

Luego, sacudir el celular para quitarle todo el agua que esté en las bocinas, el micrófono y el puerto de carga. Hasta ahí no hay ningún secreto, pero lo que realmente le puede ayudar a salvar el celular es descargar una aplicación.

Apenas se le caiga el celular y haya avanzado en los dos pasos anteriores, entra al buscador de Internet y pone “water reject shortcut”, elige la primera página, descarga la opción y la agrega.

Después, con ayuda de Siri, dice “Water inject”, da clic en ‘Start’ y luego la intensidad y listo, ese ruido que produce ayuda a sacar el agua que esté al interior del dispositivo.

Ahora, apenas haya terminado el ruido, lo que hace es apagar el celular y evitar cargarlo por, al menos, cinco horas, lo cual ayudará a que todo el agua siga saliendo y el celular siga funcionando. Ahora, todo este proceso debe hacerlo bastante rápido, teniendo en cuenta que cualquier segundo es valioso para que el equipo no se descomponga del todo.

Si lo hace en el menor tiempo posible, se ahorrará tener que llevarlo al servicio técnico de Apple o incluso cambiar el equipo, lo cual es una millonada en Colombia.

