El nuevo iPhone, producto estrella de la compañía Apple, ya está en las calles y muchas personas ya han tenido la oportunidad de probarlo, destacando el tema de la cámara, la batería y el diseño.

De hecho, quienes lo han tenido han puesto en las redes sociales que la experiencia sí mejora con respecto al del 16, pero igual, como siempre, tiene cuestiones negativas.

Por ejemplo, el creador de contenido Federico Ini, más conocido en las redes sociales como Fechu, subió un video mostrando un grave problema que deja muy mal parado al celular, ya que con menos de una semana de uso ya se ve bastante gastado.

Según comentó el hombre en el video, por esta primera semana decidió tenerlo sin forro para poder manipularlo mejor, pero solo metiéndolo en el bolsillo sin nada más, la parte trasera se comenzó a rayar de una forma bastante visible.

Así se ve el celular después de solo una semana de uso:

De hecho, en redes sociales ya hay un movimiento llamado ‘Scratch gate’ o escándalo de los rayones, porque muchas personas han reportado la misma situación, especialmente en el iPhone 17 Pro Max, el más grande y costoso, lo cual hace la situación un poco más critica.

Ante esto, Apple no se ha manifestado al respecto para saber si hay alguna garantía o algo por el estilo, pero lo cierto es que hay muchas personas que no les gusta usar el celular con forro y esta situación perjudica la experiencia y apariencia del dispositivo.

Cuánto cuestan los iPhone en Colombia

Cabe recordar que estos equipos ya se consiguen en Colombia también y, según Mac Center, uno de los puntos autorizados por Apple en el país, los precios son:

iPhone 17: 4’699.000 pesos.

iPhone Air: 5’829.000 pesos.

iPhone 17 Pro: 6’449.000 pesos.

