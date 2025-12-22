La temporada navideña no solo es sinónimo de reuniones familiares y viajes, sino también de la búsqueda del regalo ideal. En ese contexto, realme presentó en Colombia una variada oferta de dispositivos tecnológicos que apunta a diferentes perfiles de usuarios y presupuestos, con opciones que van desde relojes inteligentes y audífonos hasta smartphones de alto desempeño.
Según explicó Sebastián Quitián, PR Manager de realme Colombia, la apuesta de la marca para este fin de año se centra en acercar la innovación a la vida cotidiana. La compañía busca que el rendimiento, el diseño y la accesibilidad convivan en un mismo producto, permitiendo que más personas integren la tecnología a su rutina diaria sin costos excesivos.
Uno de los dispositivos destacados es el realme Watch 5, un ‘smartwatch’ pensado para quienes quieren iniciar 2026 con hábitos más saludables. Este reloj ofrece hasta 14 días de batería, monitoreo de sueño, estrés, frecuencia cardiaca y actividad física, además de una pantalla AMOLED de gran tamaño y tecnología NFC, ideal para quienes desean entrenar sin llevar billetera. En temporada navideña, su precio es de 249.900 pesos.
En el segmento de ‘smartphones’ resistentes y funcionales, aparecen el realme C75 5G y el realme C71, dos modelos diseñados para soportar el uso diario. El C75 5G se caracteriza por su certificación IP69, protección ArmorShell Glass y respaldo de TÜV Rheinland, mientras que el C71 destaca por su diseño ultraligero y autonomía extendida, capaz de ofrecer hasta dos días de uso con una hora de carga. Sus precios parten desde los 519.900 pesos.
Para quienes priorizan el audio, realme incluyó los Buds Air 7 Pro, con cancelación activa de ruido de hasta 52 dB, sonido espacial 360 grados y función de traducción automática, pensados para trabajo, estudio y viajes. A ellos se suman los Buds Clip, enfocados en usuarios activos gracias a su diseño liviano y agarre seguro, disponibles de forma exclusiva en el canal oficial de la marca.
La propuesta se completa con los realme 15 5G y realme 15 Pro, dispositivos dirigidos a usuarios que buscan potencia, cámaras de 50 MP con grabación 4K y herramientas de inteligencia artificial para fotografía y edición. Sus pantallas AMOLED de 144 Hz y baterías de alta capacidad los convierten en alternativas competitivas dentro de su segmento. Además, el realme 15T llega como un combo atractivo que incluye audífonos, pensado para quienes buscan estilo y buen desempeño en un solo paquete.
Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 24 de diciembre en tiendas como Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Jumbo y Metro, consolidando a realme como una de las marcas con mayor presencia tecnológica en la temporada decembrina.
