Con la llegada de la Navidad, una de las preguntas que más se repite en hogares, oficinas y chats familiares es la misma: ¿qué regalar? La búsqueda del obsequio ideal suele convertirse en un verdadero dolor de cabeza, especialmente cuando se trata de regalos tecnológicos, que combinan emoción, expectativa y, en muchos casos, un presupuesto ajustado.

Sin embargo, cada vez más personas están optando por dispositivos que no solo entretienen, sino que también permiten crear recuerdos, capturar experiencias y contar historias desde nuevas perspectivas.

En ese panorama, las cámaras de acción se han consolidado como una alternativa llamativa, útil y duradera, tanto para regalar como para darse un gusto personal. Marcas como GoPro han ampliado su portafolio para llegar no solo a deportistas extremos, sino también a viajeros, creadores de contenido, familias y usuarios cotidianos que buscan registrar momentos especiales sin complicaciones.

Uno de los lanzamientos más destacados de la temporada es la GoPro MAX2, una cámara 360 de última generación que permite capturar absolutamente todo lo que ocurre alrededor, sin perder ningún ángulo.

Este dispositivo, que cuenta con tecnología 360 reconocida con un premio Emmy, ofrece grabación en resolución 8K real, colores más precisos, audio envolvente gracias a seis micrófonos integrados y una estructura resistente pensada para acompañar aventuras al aire libre. Además, sus lentes de vidrio reemplazables permiten extender su vida útil y regresar rápidamente a la acción en caso de daños.

Otra de las novedades es la LIT HERO, una cámara de estilo de vida diseñada para el día a día. Este modelo incorpora una luz integrada que facilita la grabación en ambientes con poca iluminación, convirtiéndola en una aliada para planes nocturnos, reuniones familiares, salidas con amigos o grabaciones espontáneas. Permite capturar video en 4K a 60 cuadros por segundo y fotografías de 12 megapíxeles con un estilo retro que busca diferenciarse de las cámaras tradicionales.

Según Nicholas Woodman, fundador y CEO de GoPro, la estrategia de la marca apunta a diversificar su oferta y adaptarse a distintos tipos de usuarios. “Los nuevos productos de este año amplían la gama de GoPro como nunca antes, ofreciendo capacidades emocionantes para creadores de contenido, aventureros y entusiastas”, señaló.

Más allá de las especificaciones técnicas, uno de los principales beneficios de este tipo de cámaras es su versatilidad. Se pueden usar para viajes, deportes, actividades familiares, contenido para redes sociales o incluso proyectos profesionales. Su tamaño compacto, resistencia y facilidad de uso las convierten en una opción atractiva frente a otros dispositivos más complejos.

En una época del año en la que regalar suele causar estrés e indecisión, apostar por tecnología que capture experiencias y recuerdos puede ser una decisión acertada. Al final, más que un objeto, se trata de regalar historias que se puedan revivir una y otra vez.

