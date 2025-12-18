Bogotá tendrá este diciembre un nuevo punto de encuentro para las actividades propias de la temporada navideña. Entre el 18 y el 21 de diciembre, el Parque Museo El Chicó será escenario de Lumina Fest, un evento que concentrará programación cultural, oferta gastronómica y espacios comerciales en un mismo lugar.

El festival propone un recorrido que combina iluminación temática, proyecciones visuales y espectáculos en vivo, además de presentaciones musicales y actos de entretenimiento pensados para distintos públicos.

A lo largo del parque se dispondrán zonas específicas para comida, con participación de restaurantes y marcas locales, así como un mercado de temporada orientado a regalos y artículos decorativos.

El montaje incluye áreas destinadas al disfrute familiar, como espacios de descanso, zonas pet friendly y ambientes diseñados para actividades infantiles. También se habilitará un salón exclusivo para niños, con juegos y dinámicas recreativas. Dentro del recorrido se ubicará un árbol navideño de gran formato que marcará uno de los puntos centrales del evento.

Planes en el Lumina Fest

La programación se desarrollará durante cuatro días consecutivos, con horarios entre las 11:00 a. m. y las 9:00 p. m. El ingreso tendrá tarifas diferenciadas para adultos y menores, y la venta de entradas se hará por medio de la plataforma Tuboleta.

El evento se suma a la agenda decembrina de la capital y se llevará a cabo en uno de los parques más tradicionales de la ciudad, en un formato que reúne actividades culturales, recreativas y comerciales durante la temporada de fin de año.

