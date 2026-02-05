El HUAWEI Mate X7 se presenta como un smartphone plegable diseñado para personas que viajan con frecuencia y necesitan productividad, entretenimiento y resistencia en un solo dispositivo.
Su diseño ultradelgado y liviano permite transportarlo fácilmente, mientras que su pantalla plegable funciona como una mini estación de trabajo ideal para vuelos, desplazamientos o trabajo remoto.
Destaca por su alto brillo, fluidez adaptativa y protección visual, junto con una pantalla externa reforzada con Crystal Armour Kunlun Glass para mayor durabilidad.
La estructura incorpora una bisagra avanzada de cinco brazos y materiales de alta resistencia que mejoran la tolerancia a golpes y dobleces. Además, cuenta con certificación IP59 + IP58, lo que garantiza protección frente al agua y condiciones exigentes.
Su batería de 5.600 mAh, junto con sistemas de disipación térmica, permite largas jornadas de uso, mientras que la multitarea con hasta tres aplicaciones simultáneas facilita el trabajo en movimiento.
Por su parte, los HUAWEI FreeClip 2 están pensados para acompañar rutinas deportivas y urbanas. Su diseño open ear permite escuchar audio sin aislarse del entorno, aportando seguridad durante actividades como running, ciclismo o entrenamientos al aire libre.
Son livianos, cómodos, resistentes al agua y al sudor, e integran audio optimizado por IA, llamadas claras y una autonomía de hasta 38 horas, adaptándose a estilos de vida activos.
