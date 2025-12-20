Con la llegada de diciembre, muchos bogotanos comienzan la búsqueda de prendas acordes a la temporada, y los sacos navideños se convierten en una de las opciones más solicitadas para reuniones familiares, eventos empresariales y celebraciones de fin de año. En Bogotá, este tipo de prendas puede encontrarse a distintos precios y en varios puntos comerciales tradicionales, lo que permite ajustarse a diferentes presupuestos sin dejar de lado el ambiente festivo característico de la época.

Uno de los sectores más concurridos para adquirir este tipo de ropa es San Victorino, reconocido por su amplia oferta en confecciones y precios competitivos. Allí se ubica ‘Tejidos Fénix’, un local situado en la avenida Caracas #9-48, dentro del centro comercial Visto. En este establecimiento se pueden conseguir sacos navideños desde los 35.000 pesos al por mayor, lo que lo convierte en una alternativa para quienes buscan comprar varias unidades, ya sea para empresas, grupos familiares o eventos organizados.

En el caso de quienes prefieren adquirir una sola prenda, el mismo lugar ofrece sacos navideños a un precio aproximado de 70.000 pesos por unidad. Estas opciones incluyen diseños alusivos a la temporada decembrina, pensados para adultos, y están disponibles durante la actual temporada navideña. De esta manera, San Victorino continúa posicionándose como un punto clave para quienes desean vestirse acorde a las festividades sin realizar un gasto elevado.

¿Dónde pasar la Navidad en Bogotá?

Bogotá ofrece diversas alternativas para quienes buscan planes durante la temporada navideña, con actividades culturales y recreativas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Uno de los principales atractivos es la Ruta de la Navidad, que reúne espectáculos de luces en zonas como el Centro, el Parque El Tunal y el norte de la capital, donde familias y visitantes pueden recorrer espacios intervenidos con iluminación temática y montajes especiales. Estas propuestas buscan dinamizar el turismo interno y ofrecer opciones gratuitas para todos los públicos durante diciembre.

Otros escenarios destacados son la Plaza de Bolívar y la Plaza de Toros La Santamaría, que este año albergan experiencias inmersivas con narrativas visuales y sonoras alusivas a la Navidad. A esto se suma la Ciclovía Nocturna, una jornada especial que permite recorrer la ciudad en bicicleta en horarios extendidos y con ambientación festiva. Asimismo, el Jardín Botánico de Bogotá abre sus puertas para exhibiciones especiales, en las que la naturaleza y la iluminación se combinan como parte de la programación decembrina.

¿Cuál será el color de la Navidad en 2025?

El color de la Navidad en 2025 estará marcado por el protagonismo del dorado, según tendencias de diseño y decoración que ya empiezan a consolidarse para la próxima temporada. Este tono, tradicionalmente asociado a las festividades de fin de año, se renovará a través de combinaciones más sobrias y actuales, dejando de lado los acabados brillantes intensos. Para 2025, el dorado se integrará con texturas metálicas suaves, lo que permitirá una apariencia más equilibrada en adornos, árboles y elementos decorativos.

Además, la tendencia apunta a la incorporación de tonos arena y neutros cálidos, que acompañarán al dorado en composiciones pensadas para generar ambientes armoniosos. Esta mezcla busca mantener la esencia navideña, pero adaptada a estilos contemporáneos que priorizan la calidez visual. En decoración de interiores, vitrinas comerciales y empaques, estos colores se perfilan como una referencia para quienes planifican con anticipación la estética de la Navidad de 2025, tanto en espacios residenciales como institucionales.

