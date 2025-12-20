En la antesala de la Navidad, la cadena mayorista Makro anunció ajustes temporales en su operación en Colombia, tanto en horarios de atención como en precios de productos asociados a las celebraciones de fin de año. Las medidas estarán vigentes durante los últimos días previos al 24 de diciembre.

Horarios de Makro en diciembre

Según informó la compañía, los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de diciembre, sus 21 tiendas a nivel nacional extenderán su horario hasta las 10:00 de la noche, con el objetivo de atender la alta afluencia de compradores que se concentra en la recta final de la temporada decembrina.

En contraste, los días 24 y 31 de diciembre la atención al público finalizará a las 7:00 p. m., debido a la reorganización de turnos internos y al cierre anticipado por las celebraciones de fin de año.

Descuentos de Makro en diciembre

En paralelo a estos cambios operativos, Makro mantiene activos descuentos temporales en varios productos de consumo frecuente durante la Navidad. Entre ellos se incluyen rebajas de hasta el 60 % en artículos de juguetería, con referencias de muñecas, carros, juegos de mesa, peluches y productos recreativos de marcas como VDM, Toy Logic, Ronda, Golty y Prinsel.

También se reportan descuentos de hasta el 40 % en carnes frías de temporada, como jamonadas y medallones, así como reducciones de hasta el 30 % en pavos enteros, en presentaciones que oscilan entre los 5 y 11 kilogramos. En el caso de quesos y combos navideños de la marca Alpina, las rebajas alcanzan hasta el 30 %.

Otros productos con ajustes de precio incluyen panettones de marcas como Aro, Santa Clara y Bimbo, con descuentos del 20 %, al igual que vinos espumosos y licores seleccionados, entre ellos referencias de espumosos Nuit Dorée. Adicionalmente, se ofrecen anchetas y canastas navideñas con precios desde los $ 29.900.

La compañía precisó que estas condiciones estarán disponibles únicamente hasta el 24 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias, y que los cambios en horarios y precios responden exclusivamente a la dinámica comercial propia de la temporada decembrina.

