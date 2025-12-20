La feria Eva Christmas Edition 2025 se instaló en Bogotá como uno de los eventos más representativos de la temporada navideña, al reunir emprendimientos, propuestas gastronómicas y una amplia agenda cultural.

(Vea también: ¡Feria EVA! del 8 al 11 de mayo en el Parque de la 93)

El espacio que abrió sus puertas el 10 de diciembre de 2025 en el Parque de la 93 y se extenderá durante dos fines de semana hasta el 21 de diciembre, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias, compradores y visitantes.

En esta edición participan más de 520 emprendimientos y marcas nacionales, que ofrecen productos de moda, accesorios, joyería, artículos para el hogar, opciones para niños y mascotas, además de una variada oferta gastronómica. La feria se consolida así como una vitrina del talento colombiano en una de las temporadas comerciales más importantes del año.

Los organizadores estiman una asistencia superior a 300.000 personas, con expectativas de ventas que podrían superar las cifras de ediciones anteriores. La experiencia se complementa con una programación cultural que incluye presentaciones de más de 60 artistas, actividades infantiles, novenas navideñas y un concierto especial de Navidad a cargo del Coro de la Ópera de Colombia.

Más allá del componente comercial, la feria Eva se ha convertido en un espacio para impulsar el emprendimiento local y fortalecer la economía creativa, al tiempo que ofrece una experiencia que combina compras, música y tradición en el marco de las festividades de fin de año.

¿Como llegar al a feria Eva?

Las alternativas de transporte para asistir a la feria son amplias y de fácil acceso. Los asistentes pueden llegar mediante TransMilenio, utilizando las estaciones Virrey o Calle 85 de la Línea B, seguidas de una caminata aproximada de 10 a 15 minutos. También existe la opción del SITP, con rutas habilitadas por la Carrera 11, la Carrera Séptima y la Calle 94.

Como uno de los eventos más representativos de la temporada navideña enfocados en el emprendimiento nacional, la Feria EVA White Christmas se posiciona como una alternativa destacada para las compras de fin de año. Con acceso abierto al público y una oferta que varía según la fecha, el evento ofrece un espacio propicio para compartir en familia y respaldar a los emprendedores colombianos.

