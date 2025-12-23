Pensando en quienes buscan regalos funcionales y modernos para Navidad, la marca realme presentó en Colombia una serie de dispositivos que combinan tecnología, diseño y precios accesibles. La apuesta incluye desde smartwatches y audífonos hasta smartphones con alto rendimiento, enfocados en cubrir distintas necesidades del día a día.

“En realme entendemos que la innovación debe sentirse en la vida diaria y no quedarse solo en las características”, explicó Sebastián Quitián, PR Manager de realme Colombia, al destacar que la marca busca acercar la tecnología a más personas.

Un smartwatch para comenzar el año con hábitos saludables

El realme Watch 5 es un compañero ideal para quienes buscan mejorar salud, ejercicio y descanso en 2026. Su batería de larga duración permite usarlo durante 14 días sin recargar, mientras que sus sensores avanzados monitorean sueño, estrés, frecuencia cardiaca y actividad física con precisión.

En esta Navidad puede encontrarlo a solo 249.900 pesos.

realme C75 5G y C71: resistencia y practicidad para cualquier persona

El realme C75 5G y el C71 son unos de los modelos más recomendados de la marca gracias a su rendimiento y capacidad para soportar el ritmo del día a día. Mientras que el C75 5G de 256GB destaca por ser ultraresistente con certificación IP69 y estar y equipado con TÜV Rheinland y ArmorShell™ Glass, el el C71 de 256 GB brilla por su diseño cómodo y ultraligero que convierte 1 hora de carga en 2 dias de uso.

Ambos son ideales para quienes necesitan un teléfono estable, duradero y sencillo de usar, sin pagar precios elevados. En esta Navidad puede adquirir el realme C75 DE 256GB + 8GB en 869.900 pesos y el realme C71 de 256GB + 4GB en 519.900 pesos.

realme Buds Air 7 Pro y realme Buds Clip

Audífonos para concentrarse, viajar o entrenar Para quienes priorizan el audio, realme propone los Buds Air 7 Pro, con cancelación activa de ruido de hasta 52 dB, sonido espacial 360° y traducción automática. Su autonomía los hace ideales para jornadas largas de estudio, trabajo o viajes. Están disponibles por 499.900 pesos. También llegan los realme Buds Clip, pensados para personas activas y deportistas. Pesan apenas 5,3 gramos, ofrecen sonido espacial y un agarre firme para entrenamientos. Se venden en exclusiva en la tienda oficial de realme en Mercado Libre por 299.900 pesos.

Más potencia y estilo para quienes quieren dar el salto

Para usuarios más exigentes, la marca presentó el realme 15 5G y el realme 15 Pro, ambos con cámaras dobles de 50 MP, grabación en 4K frontal y trasera y funciones de inteligencia artificial como AI Party Mode y AI Edit Genie.

Estos modelos incorporan pantallas AMOLED de 144 Hz, baterías de hasta 7.000 mAh y carga rápida de hasta 80 W en la versión Pro. El realme 15 5G tiene un precio aproximado de 1.799.050 pesos, mientras que el 15 Pro alcanza los 2.899.050 pesos.

Un combo navideño con audífonos incluidos

Otra alternativa llamativa es el realme 15T, que combina buen rendimiento, pantalla AMOLED y cámaras con inteligencia artificial. Como promoción navideña, este equipo incluye audífonos, convirtiéndose en uno de los combos más atractivos de la temporada por 1.094.900 pesos.

Todas estas ofertas estarán disponibles hasta el 24 de diciembre en tiendas como Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Jumbo y Metro, según informó la marca.

