Xiaomi anunció el lanzamiento de su nueva serie de teléfonos insignia, dando un salto generacional al pasar de la serie 15 a la 17, con el objetivo de competir directamente con los recién presentados iPhone 17 de Apple, detalla Bloomberg.

La compañía confirmó que esta estrategia responde a su plan de posicionamiento en el segmento premium, iniciado hace cinco años y centrado en ofrecer productos de alta gama con especificaciones de nivel superior y una integración más profunda entre hardware y software.

La serie estará compuesta por tres modelos: Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, que incorporarán el procesador Snapdragon 8 Elite de quinta generación, desarrollado por Qualcomm, añadió ese medio.

Según Lu Weibing, presidente de Xiaomi, este salto de numeración simboliza un “hito transformador” en la evolución de la marca y refleja su voluntad de competir con Apple en la misma generación y condiciones.

La compañía destacó que el Xiaomi 17 estándar traerá mejoras completas sin aumentar su precio respecto al modelo anterior, mientras que las versiones Pro y Pro Max ofrecerán avances notables en tecnología central, imagen y potencia, consolidándose como sus dispositivos más fuertes en el mercado.

La presentación oficial se llevará a cabo en septiembre, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta, resaltó esa publicación.

Cuántos años tiene Xiaomi

Xiaomi es una compañía tecnológica china fundada el 6 de abril de 2010 en Pekín por Lei Jun y un grupo de socios que compartían la visión de crear productos de alta calidad a precios accesibles.

Desde sus inicios, la empresa apostó por un modelo innovador que combinaba la venta directa en línea con el desarrollo de una comunidad de usuarios que participaban activamente en la mejora de sus productos a través de comentarios y sugerencias. Su primer producto fue MIUI, una capa de personalización basada en Android que rápidamente ganó popularidad en China por su diseño intuitivo y actualizaciones constantes.

En 2011, Xiaomi lanzó su primer teléfono inteligente, el Xiaomi Mi 1, que se agotó en minutos y marcó el inicio de su rápido crecimiento en el mercado móvil. A diferencia de sus competidores, Xiaomi apostó por reducir costos en publicidad y distribución, concentrándose en la venta digital y en campañas de mercadeo boca a boca.

Esta estrategia le permitió ofrecer dispositivos con especificaciones competitivas a precios mucho más bajos que los de marcas tradicionales.

Con el tiempo, la compañía expandió su portafolio hacia productos de ecosistema como televisores inteligentes, pulseras deportivas, electrodomésticos, routers y hasta scooters eléctricos, consolidándose como una marca integral de tecnología. En 2014 comenzó su expansión internacional, primero en mercados asiáticos como India e Indonesia, y luego en Europa y América Latina, donde rápidamente ganó terreno.

Xiaomi salió a bolsa en Hong Kong en 2018, fortaleciendo su posición global. Hoy es una de las principales fabricantes de smartphones en el mundo, disputando los primeros lugares junto a Samsung y Apple. Su éxito radica en la combinación de innovación, precios accesibles y una estrategia que conecta estrechamente con sus usuarios, manteniendo siempre el lema de ofrecer “tecnología para todos”.

