El gigante tecnológico Oracle se encargará de controlar el algoritmo de recomendaciones de la plataforma de videos TikTok en Estados Unidos, según informó el lunes la Casa Blanca, en virtud de un acuerdo para la venta de las operaciones de la aplicación en territorio estadounidense.

Washington ha buscado de forma contundente retirar las operaciones estadounidenses de TikTok de las manos de la empresa matriz china ByteDance por razones de seguridad nacional.

El acuerdo prevé que la empresa resultante de la adquisición del negocio estadounidense de TikTok posea una copia del algoritmo usado para las recomendaciones de contenidos a los usuarios, según informó a los periodistas un alto funcionario de la Casa Blanca.

“Será inspeccionado y reentrenado por completo por el proveedor de seguridad en lo que respecta a los datos de los usuarios estadounidenses, y luego será operado por esa entidad estadounidense”, dijo el funcionario.

Bajo el mandato del predecesor de Donald Trump, Joe Biden, el Congreso aprobó una ley que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a la prohibición de la popular plataforma.

Los legisladores estadounidenses, así como Trump durante su primer mandato, han denunciado que China podría utilizar TikTok para recopilar datos de los estadounidenses o influir en lo que ven en las redes sociales.

El lunes, un funcionario estadounidense afirmó que el algoritmo sería “monitorizado” para garantizar que “no esté siendo influenciado indebidamente”.

Las últimas actualizaciones se produjeron después de que Trump celebrara el progreso el viernes con el presidente chino Xi Jinping en temas que incluyen TikTok, tras la segunda conversación telefónica entre ambos líderes desde el regreso de Trump a la presidencia.

Se espera que Trump firme esta semana una orden ejecutiva declarando que los términos del acuerdo de TikTok cumplen con las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo el funcionario estadounidense el lunes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a Fox News durante el fin de semana que “habrá siete asientos en el consejo que controla la aplicación en Estados Unidos, y seis de esos asientos serán ocupados por estadounidenses”.

Trump añadió por separado que el magnate de los medios Rupert Murdoch y su hijo mayor Lachlan podrían estar entre los inversores que tomarán el control de TikTok en Estados Unidos.

