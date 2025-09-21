Los celulares ya son una parte más del cuerpo humano. Se volvieron indispensables para trabajar, estudiar, comunicarse y gestionar múltiples tareas. Por eso, perder la señal de internet en un momento clave puede generar mucha frustración, ya sea en medio de una reunión virtual o al enviar un mensaje urgente. Sin embargo, existe un truco sencillo y efectivo que puede ayudarle a recuperar la conectividad en cuestión de segundos.

Lo que muchos no saben es que activar el modo avión puede resolver este problema de manera rápida y gratuita. Esta función, disponible en todos los dispositivos móviles, no solo reconecta el teléfono a la torre de señal más cercana, sino que también aporta beneficios como el ahorro de batería y la protección de la privacidad.

¿Cómo tener señal en el celular en lugares sin cobertura?

El proceso es muy simple: debe deslizar el panel de ajustes rápidos, activar el modo avión, esperar entre 10 y 15 segundos y volver a desactivarlo. Tal como lo aconseja el portal de Samsung y lo recopiló Portafolio, este gesto obliga al dispositivo a reiniciar la búsqueda de red, evitando quedarse conectado a antenas poco eficientes y aumentando así las probabilidades de tener una cobertura más estable.

El modo avión es una herramienta segura y al alcance de cualquier persona, ya que no requiere conocimientos técnicos ni descargas adicionales. Además, suele resolver problemas de baja cobertura ocasionados por interferencias, fallas temporales del operador o bloqueos internos del sistema. En apenas unos segundos, el celular vuelve a conectarse con mayor eficiencia.

Otra alternativa que puede ser útil consiste en cambiar manualmente el tipo de red en el teléfono. Si la conexión 5G resulta inestable en la zona donde se encuentra, es recomendable ajustar el dispositivo para que funcione en 4G (LTE) o incluso en 3G. De esta forma, se evita que el celular intente conectarse continuamente a una red de alta velocidad que no ofrece buena recepción, lo que garantiza llamadas más claras y acceso más confiable a internet.

