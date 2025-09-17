La compañía tecnológica, que sorprendió al mundo la semana pasada con el lanzamiento del iPhone 17, lanzó un mensaje claro a sus usuarios sobre las actualizaciones a iOS 26 y cómo podrían impactar, de manera temporal, el rendimiento y la batería de los dispositivos.

En su página oficial, la compañía recordó que estas actualizaciones son esenciales para mejorar la seguridad, introducir nuevas funciones y corregir errores. Sin embargo, también advirtió que justo después de instalarlas se podrían notar cambios en la duración de la batería y el rendimiento térmico del dispositivo.

Es decir, se trata de un comportamiento esperado por el sistema mientras termina de reorganizar información y se adapta a las nuevas funciones.

La empresa también precisó que estas tareas incluyen la indexación para ‘Spotlight’, la descarga de recursos en segundo plano y la optimización de aplicaciones, procesos que consumen energía adicional en los primeros días después de la actualización.

“Dependiendo del uso individual, algunos usuarios pueden notar un ligero impacto en el rendimiento o la duración de la batería. Apple trabaja continuamente para optimizar estas funciones en las actualizaciones de software para garantizar una larga duración de la batería y una experiencia de usuario fluida”, agregó en su pronunciamiento la empresa.

¿Por qué Apple insiste en actualizar?

La empresa tecnológica explicó que actualizar el ‘software’ del sistema operativo es fundamental para que el dispositivo funcione de forma fluida y segura, y para aprovechar las funciones más recientes.

Con esto, la compañía busca resaltar que iOS 26 no solo trae mejoras visuales o de aplicaciones, sino también protecciones críticas contra amenazas de ciberseguridad.

Entre los cambios destacados están nuevas funcionalidades en aplicaciones como Mensajes, Safari y Mail, mejoras en el Centro de Control y la Pantalla de Bloqueo, así como la introducción de Apple Intelligence, su tecnología estrella para la integración de inteligencia artificial en los iPhone más recientes.

“Mantener tu dispositivo actualizado te garantiza aprovechar estas funciones y disfrutar de las últimas innovaciones de tus aplicaciones favoritas”, señalaron desde la empresa.

Cada nueva versión de iOS incluye mejoras importantes para proteger al usuario de ‘malware’, virus y amenazas digitales emergentes. Además, incorpora correcciones críticas que mejoran la estabilidad y confiabilidad general del sistema operativo, algo clave para los usuarios que dependen de su iPhone para el trabajo y la comunicación.

