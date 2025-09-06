Apple se alista para lanzar el iPhone 17 el próximo 9 septiembre, y una de las novedades más llamativas sería un cambio que los usuarios pedían hace años: baterías más fáciles de reemplazar. Según filtraciones, la compañía incorporaría un adhesivo especial que simplificaría el proceso de sustitución, una tecnología que ya probó en los iPhone 16 y 16 Plus, pero que ahora llegaría a toda la familia. Esta medida responde a las regulaciones de la Unión Europea, que exigen que los móviles tengan baterías de acceso más sencillo.

Además del sistema que facilitaría el reemplazo, el iPhone 17 Pro Max contaría con una batería más grande, lo que promete una autonomía superior. El modelo Pro también recibiría un aumento en su capacidad, mientras que el nuevo iPhone 17 Air, que será el teléfono más delgado en la historia de Apple —entre 5,5 y 6,6 mm de grosor—, genera dudas sobre si su diseño ultrafino podría comprometer la duración de la batería.

Cambio en iPhone 17 para que no se recaliente

Pero el cambio no se limita a la autonomía. Los modelos Pro incorporarían un sistema de enfriamiento por cámara de vapor, pensado para reducir el sobrecalentamiento en tareas exigentes como videojuegos y grabación de video en alta resolución.

En fotografía, el salto también sería significativo: el iPhone 17 Pro Max integraría sensores de 48 megapíxeles en sus tres cámaras (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo), con grabación en 8K y video dual, una función que permitiría capturar imágenes simultáneamente con la cámara frontal y trasera.

Otro aspecto clave es que la tasa de refresco de 120 Hz se extendería a toda la gama, y no solo a los modelos Pro, como hasta ahora. Esta mejora garantiza una navegación más fluida, mejor experiencia en juegos y reproducción de video más suave.

En cuanto al diseño, Apple eliminaría el modelo Plus y presentaría cuatro opciones: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. En los dos últimos, el módulo de cámaras traseras adoptaría un formato horizontal alargado, diferente al tradicional cuadrado.

Precios del iPhone 17

iPhone 17

128 GB: 799 USD (3,1 millones de pesos)

256 GB: 899 USD (3,5 millones de pesos)

512 GB: 1.099 USD (4,3 millones de pesos)

iPhone 17 Air

256 GB: 1.099 USD (4,3 millones de pesos)

512 GB: 1.299 USD (5,1 millones de pesos)

1 TB: 1.499 USD (6 millones de pesos)

iPhone 17 Pro

256 GB: 1.199 USD (4,7 millones de pesos)

512 GB: 1.399 USD (5,5 millones de pesos)

1 TB: 1.599 USD (6,3 millones de pesos)

iPhone 17 Pro Max

256 GB: 1.299 USD (5,1 millones de pesos)

512 GB: 1.499 USD (6 millones de pesos)

1 TB: 1.699 USD (6,7 millones de pesos)

