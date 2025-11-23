Los ‘Black Days’ de este fin de semana llegan con una amplia oferta de descuentos en productos para el hogar, mercado y artículos de temporada, en una jornada que busca aliviar el bolsillo de las familias en vísperas de Navidad.

Makro confirmó que durante estos días habrá rebajas en varias categorías. En juguetes —una de las secciones más movidas en noviembre— se aplicarán descuentos de hasta el 40 % en referencias VDM, 30 % en Toy Logic y licencias, y hasta 35 % en productos Prinsel y Qmax.

Promoción de electrodomésticos en Colombia

Los pequeños electrodomésticos también entran en la lista con rebajas de hasta el 30 % en artículos Universal, junto con precios especiales en licuadoras Oster y en congeladores y minibares Electrolux.

Para quienes planean reuniones o celebraciones, la cadena anunció un 25 % de descuento en vinos y un 20 % en tequilas y whisky, además de promociones en bebidas preparadas como crema de café, piña colada y sangría.

El mercado también tendrá precios reducidos: la segunda unidad de lácteos Colanta (referencias seleccionadas) costará 50 % menos; frutas y verduras como lechugas, guineo, banano, ajos y melón están al 50 %; y productos como aceites y mariscos tendrán rebajas del 35 %, junto con un 30 % en granos.

