La cadena hotelera, que cuenta con 640 hoteles y ‘resorts’ en 59 países, incluyendo Colombia, señaló que en 2025 más de 1.500 familias fueron impactadas por sus programas Up For People y Together With Love. Esto es muestra de su compromiso social por medio de iniciativas orientadas al bienestar de niños, niñas y comunidades vulnerables.

Up For People, feria inclusiva

Este fue creado para promover el respeto por los derechos humanos, el desarrollo del talento local y la conexión genuina con las comunidades en las que opera el grupo hotelero, en países de Asia Pacífico, Medio Oriente, Europa, Las Américas, África y el Océano Índico.

Para el caso de Colombia, Minor Hotels gestionó durante la época navideña una feria en su hotel NH Collection Hacienda Royal, en donde emprendedores con síndrome de down y discapacidad cognitiva tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos en un espacio abierto al público.

Y es que según Agustina Nadalini, líder del programa Up For People para América Latina, el impacto de este programa en el país cafetero fue grande, puesto que las familias de niños y niñas que participaron de estos eventos trascendió a sus familias.

“En Minor Hotels Europe & Americas aspiramos a construir un legado en el que el crecimiento empresarial vaya de la mano con el impacto positivo y el compromiso social. Colo resultado de este propósito cerramos la última edición del año beneficiando a más de 1.500 familias en los países de América Latina donde operamos”, señaló.

Together With Love, impactando con voluntariado corporativo

Por otro lado, también se cerró el 2025 con una nueva jornada en la que se disfrutó la Navidad al máximo con villancicos, exposiciones de arte hechas por niños y niñas y entrega de obsequios donados por colaboradores de la compañía. En esta se regalaron 600 detalles a pequeños de la Fundación Amiguitos Royal.

Cabe mencionar que este es un programa que se desarrolla tres veces al año de forma simultánea en los países de América Latina en donde Minor Hotels Europe & Americas tiene presencia. Las jornadas están diseñadas para brindar experiencias interactivas que fomenten el aprendizaje a través del juego y la exploración a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.

