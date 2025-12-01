El crecimiento hotelero en Barranquilla continúa tomando fuerza. La ciudad suma un nuevo proyecto de alcance global con el anuncio de Dazzler by Wyndham, marca que operará en la capital del Atlántico de la mano de Wyndham Hotels & Resorts, reconocida por tener unas 8.300 franquicias en más de 100 países.

El proyecto, llamado Dazzler by Wyndham Barranquilla Arvive, se desarrollará en Villa Country, zona que en los últimos años ha mostrado alta valorización y un movimiento inmobiliario constante.

Nueva apuesta hotelera en Colombia

Se trata de un ‘condo–hotel’ que incorporará 70 unidades ‘lock-off’ de 62 m², divididas entre un apartamento de una habitación y una suite hotelera con accesos independientes, lo que permite flexibilidad entre uso residencial y de alojamiento.

El nuevo proyecto ofrecerá espacios con enfoque urbano y funcional, entre ellos:

Piscina panorámica

Gimnasio

Restaurante

Zona de coworking

Área BBQ

Lavandería

Máquinas expendedoras

Lobby con zona social

Con presencia en Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú, Dazzler by Wyndham suma a Colombia como su quinto país en la región.

La iniciativa se encuentra en etapa de preventa. La obra está programada para iniciar en el segundo semestre de 2026, con un plazo estimado de 24 meses. Con este anuncio, Barranquilla sigue consolidándose como una ciudad atractiva para nuevas inversiones hoteleras y proyectos que buscan ampliar la capacidad de alojamiento en la región.

