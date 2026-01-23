Con el inicio de un nuevo año y el regreso progresivo a clases en distintas regiones del país, miles de familias colombianas enfrentan uno de los retos económicos más importantes de la temporada: ajustar el presupuesto para cumplir con los últiles escolares y reorganizar la rutina diaria del hogar.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Supermercado que es competencia de Tiendas D1 sorprendió con sus nuevos precios)

Uniformes, útiles, loncheras y accesorios se convierten en gastos prioritarios, por lo que encontrar opciones que combinen calidad y buen precio resulta clave. En este contexto, D1 reafirma su compromiso con el ahorro inteligente, acercando a los hogares una oferta integral de productos esenciales para la temporada escolar.

Como parte de esta estrategia, la compañía lanzó su temporada de Extraordinarios D1, una propuesta que reúne todo lo necesario para el regreso a clases en un solo lugar. Dentro del portafolio se encuentran cuadernos, colores, lápices, bolígrafos, crayones, marcadores, tijeras, plastilina, témperas y otros útiles indispensables tanto para niños como para jóvenes. La oferta se caracteriza por su enfoque en diseño, funcionalidad y calidad, sin dejar de lado precios altamente competitivos que alivian el impacto económico para las familias.

Lee También

Además de los útiles tradicionales, en las tiendas D1 de todo el país y a través de su plataforma de domicilios es posible encontrar productos complementarios que facilitan la organización del estudio en casa.

Morrales, cartucheras, loncheras térmicas, recipientes para alimentos, tableros, sets de mesa infantil con dos sillas y mesas de escritorio hacen parte de la propuesta, pensada para acompañar a los estudiantes en cada etapa de su jornada académica.

Uno de los aspectos más destacados de esta temporada es la variedad de precios accesibles.

Cuadernos: desde $ 3.459.

Colores: desde $ 4.990.

Lápices: desde $ 2.200.

Resaltadores: $ 3.990.

Pegante en barra: $ 2.990.

Plastilina de colores: desde $ 3.490.

Loncheras térmicas: desde $ 19.900.

Morrales: desde $ 29.900.

Calculadoras: $ 9.900.

Recipientes para yogurt: $ 9.900.

Complementando esta oferta escolar, D1 presenta una serie de recetas prácticas para las loncheras infantiles, desarrolladas a partir de sus marcas propias, entre ellas su línea Natri.

Estas propuestas incluyen snacks, chips de vegetales, jugos funcionales, loncheras surtidas y preparaciones como torta sabor a zanahoria y banano con almendras, pensadas para ofrecer alternativas variadas que se adapten a diferentes hábitos de consumo y necesidades nutricionales.

Sobre esta iniciativa, Christian Bäbler, CEO de la compañía, destacó la importancia del rol del comercio en la vida diaria de los consumidores: “Los retailers tenemos una responsabilidad decisiva en la construcción de hábitos de consumo más saludables”.

Con esta visión, D1 no solo busca facilitar el regreso a clases, sino también aportar al bienestar de las familias, demostrando que es posible combinar ahorro, calidad y opciones prácticas en una de las temporadas más exigentes del año.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.