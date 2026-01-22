El Banco de la República envió una carta a la viceministra de Transformación Digital del Ministerio TIC, Gloria Patricia Rangel, en la que advierte sobre los riesgos que traería el proyecto de decreto que busca permitir que las empresas postales administren recursos de los ciudadanos mediante cuentas similares a las de ahorro.

En la misiva, la entidad concluye que la propuesta abre la puerta para que se lleven a cabo actividades fuera del marco normativo y que incluso va en contra del impulso que ha dado el Gobierno y el Banco de la República al sistema de pagos de bajo valor.

“Considerando los objetivos de inclusión financiera, es recomendable invertir los esfuerzos regulatorios en el desarrollo del ecosistema financiero y la inclusión financiera en el país, en lugar de potencializar el uso de servicios de postales de pago en efectivo que muestran ineficiencia y altos costos en operaciones formales”, indicó el Banco de la República.

La alerta surge en medio del borrador normativo que ampliaría el alcance de los llamados servicios postales de pago, habilitando a estos operadores para recibir, custodiar y transferir dinero de los usuarios. Aunque el proyecto prohíbe expresamente que estas empresas otorguen créditos o hagan operaciones propias del sistema financiero, el Banco de la República señaló que la iniciativa podría abrir vacíos en materia de control y supervisión.

PRIMICIA BRAVA: Esta es la carta que el Banco de la República envió a la viceministra TIC, Gloria Patricia Rangel donde advierte los riesgos que genera el proyecto de decreto que busca permitir que las empresas postales presten el servicio de cuentas de ahorros. #PRIMICIABRAVA pic.twitter.com/XINW2WFps0 — BRAVA NEWS (@BravaNewsco) January 22, 2026

Según fuentes del sector, una de las principales preocupaciones es que estas compañías no están bajo la vigilancia directa de la Superintendencia Financiera ni cuentan con el mismo marco de control que rige a los bancos y fintech, pese a que manejarían recursos del público. Esto, advierten, incrementa los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Así sería el decreto para que empresas postales manejen ahorros

El proyecto de decreto ha encendido alarmas también entre gremios financieros. Colombia Fintech calificó la propuesta como inconveniente y advirtió que permitir el manejo de dinero sin exigir estándares Sarlaft equivalentes a los del sector financiero crearía “canales de baja resistencia” para actividades ilícitas. Además, los recursos de los usuarios no estarían protegidos por el seguro de depósitos de Fogafin.

El borrador incluye restricciones como la identificación plena de los destinatarios, la prohibición de fraccionar operaciones y la obligación de garantizar trazabilidad en línea.

