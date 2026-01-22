El escenario comercial y energético entre Colombia y Ecuador se ha tensionado transfondos de medidas arancelarias y suspensión de venta de energía eléctrica, respectivamente. Anunciado por el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Minas y Energía, la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a Ecuador va de la mano con una protección de la soberanía y seguridad energética del país.

La medida se toma tras análisis técnicos del balance energético nacional, seguimientos climatológicos del IDEAM y reportes del Centro Nacional de Despacho que revelan una mayor presión sobre el sistema eléctrico colombiano. Frente a tales hallazgos, se ha optado por un esfuerzo de “responsabilidad, prevención y soberanía nacional” como lo resaltó Edwin Palma Egea, Ministro de Minas y Energía.

Teniendo en cuenta este panorama, señaló que cualquier intercambio futuro con Ecuador deberá garantizar “seguridad, equidad y buena fe”, siempre priorizando el abastecimiento interno.

Sin embargo, el telón de fondo es la escalada de tensiones comerciales impulsada inicialmente por Ecuador. Daniel Noboa, presidente del país vecino, impuso una tasa de seguridad del 30 % a todas las importaciones provenientes de Colombia. El objetivo es la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera compartida. “Colombia no ha mostrado un compromiso real en estos problemas”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Dichas palabras motivaron una respuesta recíproca de Colombia, aplicando un arancel del 30% a la importación de productos ecuatorianos. La Ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, aclaró que no es una sanción, sino una acción correctiva “para proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”.

Ambas acciones evidencian el inicio de una contienda comercial y energética de mucho peso. Ecuador depende de la energía colombiana entre un 8% y 10%, tornándose en una potencial crisis para el país si se mantiene la suspensión. Por otro lado, Colombia, quien podría expandir sus sanciones arancelarias, amenaza con su sexto mercado de exportaciones a Ecuador si no se toman medidas.

