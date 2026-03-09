Al tiempo que las elecciones legislativas en Colombia fueron el foco de atención, la temporada de reportes financieros del ejercicio 2025 a nivel nacional llega a su etapa definitiva.

Aunque aún se esperan los balances de organizaciones de gran calado como el Grupo Energía de Bogotá y Terpel, las cifras actuales permiten configurar el escalafón de las empresas con mayores ingresos en el país. Este listado, con información replicada por el diario La República, revela una notable concentración de capital en los sectores de hidrocarburos, servicios públicos y comercio al por menor.

Lista de empresas con mayor facturación de Colombia en 2025

A continuación, se presentan las compañías que dominan el mercado nacional según su nivel de facturación:

Ecopetrol: se mantiene como la empresa líder en ventas del país con $ 119,6 billones. No obstante, experimentó un retroceso del 11 % frente a los $ 133,3 billones del año anterior, reflejando un desempeño irregular en sus utilidades. Esta tendencia contrasta con sus seguidores inmediatos en el podio, quienes mostraron cifras positivas. Grupo Éxito: ocupa la segunda posición con una facturación de $22 billones. A diferencia de la petrolera, esta cadena de ‘retail’ logró un crecimiento positivo en sus ingresos anuales. Grupo Nutresa: cierra el podio con ventas por $ 20,6 billones. La gigante de alimentos mostró solidez y un incremento constante en sus renglones financieros. Claro: la compañía de telecomunicaciones alcanzó los $ 16,5 billones, con un repunte del 4 %. Es la firma de origen extranjero mejor posicionada en el ranking actual. ISA: reportó ingresos por $ 16,03 billones, creciendo un 1 %. Pese a las controversias jurídicas por el nombramiento de su presidencia, la transportadora de energía mantuvo su estabilidad operativa. Enel: registró ventas por $ 16 billones, lo que representa una caída del 6 %. El descenso se atribuye a que en 2024 los precios de generación fueron excepcionalmente altos por el Fenómeno de El Niño. Tiendas Ara (Jerónimo Martins): con $ 14,3 billones en ventas, la cadena naranja se consolida en el comercio minorista. Actualmente cuenta con más de 1.600 puntos y proyecta ampliar su presencia física. Con un 13 %, fue el de variación positiva más alta en comparación al año anterior entre estos 10 del listado. Grupo Argos: la ‘holding’ de infraestructura facturó $ 11,7 billones, un 7 % menos que el periodo pasado. Sin embargo, sus directivos mantienen una visión optimista basada en la urbanización global futura. Celsia: registró ingresos por $ 5,3 billones, sufriendo una contracción del 20,7 %. Al igual que otras energéticas, se vio impactada por la normalización de los precios de la electricidad. Cementos Argos: cierra el grupo de las diez principales con $ 5,1 billones. Su enfoque estratégico ahora apunta con fuerza al mercado de agregados en Estados Unidos bajo la marca Argos Materials.

El análisis de los resultados también resalta desempeños excepcionales fuera del ‘top’ diez. Tecnoglass, por ejemplo, logró ventas récord de US$3,9 billones, un incremento del 10,5 %.

Por su parte, la minera Mineros reportó $ 3,2 billones, disparando su crecimiento en un 46 %. En contraste, compañías del sector construcción como El Cóndor y Conconcreto enfrentaron reducciones significativas en su facturación, superiores al 24 %.

Un caso histórico en este balance es el de la Sociedad Hidroituango. Por primera vez desde su fundación en 1997, la entidad dejó utilidades reales. Sus ingresos sumaron $ 442.742 millones y sus ganancias netas alcanzaron los $ 241.081 millones.

Este cambio radical en sus finanzas se debió a la resolución de un extenso litigio jurídico con EPM, que permitió sanear las cuentas de la propietaria del proyecto hidroeléctrico más grande de la nación.

La radiografía empresarial de 2025 demuestra que, mientras el sector energético enfrenta retos por la volatilidad de precios, el ‘retail’ y las telecomunicaciones mantienen una tendencia de expansión. La estabilidad de estas grandes corporaciones sigue siendo el pilar fundamental para la economía colombiana en el corto plazo.

Lo cierto es que las cifras no mienten y será determinante observar el comportamiento en 2026 para revisar si se aproxima alguna clase de cambio en un listado que sirve de referencia en Colombia.

