Luego de la controversia por la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de aumento del salario mínimo para este 2026, el presidente Gustavo Petro compartió un video en el que Juan Carlos Calleja, presidente del grupo Éxito, habló de las medidas que adoptó la compañía por el incremento salarial.

(Vea también: Petro dio anuncio por suspensión del Consejo de Estado al salario mínimo: “Atenta contra la vida”)

“En el caso nuestro, en que ya aplicamos el incremento y estamos trabajando como empresa para crecer, para vender más, para absorber eso. No se está haciendo un recorte por esa razón”, aseguró Calleja en la grabación.

Lo dicho por el empresario fue aprovechado por el mandatario para publicar un mensaje en el que destacó que la empresa se comprometió a no hacer despido de personal.

“Ni un despido le generó al propietario del Éxito. El aumento del salario mínimo, al contrario, puede vender más”, escribió Petro en la publicación de su cuenta de X.

Gerente del grupo Éxito asegura que pagarle el aumento del salario mínimo a sus trabajadores NO le ha generado ningún despido de los mismos. Ojalá la Corte Constitucional viera este video-testimonio👇🏼 pic.twitter.com/rAHxtT42jM — Alejo TORO (@AlejoToroAnt) February 14, 2026

¿Qué dijo presidente del Grupo Éxito sobre alza del salario mínimo en Colombia?

De esta manera, el presidente se refirió a las declaraciones de Calleja en las que aseguró que su enfoque está en vender más gracias al compromiso de sus colaboradores, que recibirán más ingresos.

“La empresa está enfocada en generar oportunidades, en ser el primer empleador del país. Entonces, nosotros aplicamos y aplicamos al pie de la letra la ley. Ahora lo que toca es crecer y vender más para dinamizar la economía”, agregó el representante de la multinacional en el fragmento.

