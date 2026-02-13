La medida de suspensión del salario mínimo del Consejo de Estado sorprendió a propios y extraños, luego de que el presidente Gustavo Petro anunció en diciembre el aumento del 23 % para 2026.

De ahí, el mandatario salió al paso de esa determinación desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para explicar la nueva realidad para reconocer la medida, a pesar de que dejó en evidencia sus reparos por el inesperado cambio.

“El decreto de salario vital es ordenado por la constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él. Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constitución”, indicó en primera instancia.

Frente a este giro que tiene en vilo a millones de colombianos y a miles de empresas, Petro anunció los pasos que va a tomar para avanzar conforme a la situación.

“Por respeto la magistrado, el ministro de trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá. La reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia”, explicó.

A pesar de que fue claro en que actuará según las peticiones del Consejo de Estado para la búsqueda de una cifra definitiva para el salario mínimo, expuso su molestia en este aspecto.

“Los derechos privados que deben defender el consejo de Estado ante el gobierno, cobijan el derecho del pueblo trabajador. Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida. Nada más anticonstitucional. El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político. Cómo dije desde el primer día de mi gobierno, les solicito construir el pacto social de la vida y de la paz”, aseveró.

En el remate de su mensaje, insistió en la importancia del aumento inicial, que ahora debe tomar un nuevo rumbo después de la decisión definitiva, sobre la cual no hay paso atrás.

“Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional”, concluyó.

