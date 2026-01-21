Ecuador aplicará desde el 1 de febrero de 2026 una tasa de seguridad del 30 % a todas las importaciones provenientes de Colombia, como respuesta a lo que el presidente Daniel Noboa calificó como una falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Según el mandatario, pese a los esfuerzos de diálogo y a un déficit comercial superior a los USD 1.000 millones anuales para Ecuador, las fuerzas militares de su país continúan enfrentando grupos criminales vinculados al narcotráfico sin apoyo efectivo del lado colombiano.

La medida se mantendrá hasta que, a juicio del Gobierno ecuatoriano, exista un compromiso real y conjunto para enfrentar estas problemáticas con mayor determinación.

Esta decisión se suma a restricciones previas en la frontera. Desde el 24 de diciembre de 2025, Ecuador limitó el tránsito fronterizo por razones de seguridad, habilitando solo dos pasos con Colombia y Perú.

El contexto geográfico agrava la situación: Ecuador se encuentra entre los dos mayores productores de cocaína del mundo y comparte extensas fronteras selváticas y fluviales, altamente permeables y utilizadas para el contrabando y el tráfico ilegal.

En términos comerciales, la medida golpea un intercambio relevante. Ecuador es el sexto destino de las exportaciones colombianas y el segundo mercado para los productos no minero-energéticos.

Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas hacia ese país sumaron USD 1.673 millones, con una caída del 3,2 % frente al año anterior.

Qué cosas se verán afectadas por aranceles de Ecuador

Los rubros más afectados por el arancel del 30 % serían aquellos con mayor participación en el comercio bilateral. Entre ellos se destacan la energía eléctrica, los medicamentos de uso humano, ciertos alimentos puntuales, los azúcares de caña, los carburreactores, los vehículos y el café sin tostar.

Estos sectores podrían enfrentar mayores costos, pérdida de competitividad y una reducción en volúmenes exportados mientras la medida permanezca vigente.

