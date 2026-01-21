En la mañana de este miércoles 21 de enero, el mandatario del país vecino anunció en su plataforma de X que Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia ante la “falta de cooperación” para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Cancillería se pronunció sobre cierre de frontera con Ecuador y aclaró si se puede cruzar)

Noboa aseguró que su país ha hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales (Ecuador le compra mucho más a Colombia de lo que le vende). Sin embargo, sus militares “siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”.

Ante esa situación, el gobierno ecuatoriano decidió imponer un arancel, denominado “tasa de seguridad”, del 30 % a las importaciones provenientes de territorio colombiano.

“Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, aseveró el presidente Noboa.

Lee También

Por qué Ecuador impuso arancel a productos de Colombia

Colombia y Ecuador comparten unos 600 kilómetros de frontera que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonia, donde operan disidencias de las Farc, organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y por su territorio circula un 70 % de esa droga hacia mercados de Estados Unidos, Europa y Oceanía.

Ante esa situación y siguiendo el manual de Donald Trump con su política de castigos arancelarios, Noboa determinó imponer aranceles a los productos colombianos que llegan a Ecuador, uno de los destinos más importantes para el comercio de medicamentos, cosméticos, jabones, detergentes, productos de plástico, productos alimenticios, carros y autopartes.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.