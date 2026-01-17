Mauricio Villamizar, codirector del Banco Central, advirtió en diálogo con Bloomberg Línea que cualquier intento de frenar la inflación mediante controles administrativos de precios podría tener consecuencias negativas. Según él, las medidas de control de precios pueden resultar “peligrosas e incluso nefastas”, pese a que partan de buenas intenciones.

El banquero señaló que la estabilidad en el costo de vida se logra por medio de política monetaria consistente, con tasas de interés y expectativas ancladas, no mediante topes o regulaciones amplias.

“Es imperativo que la próxima Junta Directiva del Banco envíe una señal fuerte que ratifique su compromiso con la meta de inflación del 3 %”, afirmó en el citado medio, al advertir que el país enfrenta presiones de precios persistentes y expectativas que podrían desalinearse si se envía un mensaje equivocado.

El funcionario recordó experiencias de países de la región —sin mencionarlos directamente— donde el uso de controles de precios provocó distorsiones, desabastecimiento y presiones inflacionarias posteriores.

Desde el Palacio de Nariño, Gustavo Petro ha reforzado su discurso contra lo que considera aumentos injustificados. El mandatario calificó la indexación de precios al salario mínimo como una “aberración económica” y pidió a la ciudadanía denunciar cobros que afecten el poder adquisitivo.

A su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio recibió la orden de monitorear de manera estricta a mercados y empresas para evitar que —a juicio del Gobierno— el incremento salarial se traslade “de forma irracional” a los consumidores.

Salario mínimo 2026: Banco de la República advierte efecto

El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno ya encendió alertas al interior del Emisor. Villamizar consideró que para miles de pequeñas empresas es “casi imposible no trasladar un incremento tan elevado a los precios”, por lo que pedirles que absorban ese costo sin impacto en el consumidor equivale a creer en lo que llamó “fiscalismo mágico”.

El codirector advirtió en el medio económico que el Gobierno podría estar subestimando la transmisión inflacionaria: desde administraciones de edificios —donde personal de aseo y vigilancia representa la mayor parte del gasto—, hasta microempresas con márgenes estrechos que difícilmente pueden asumir el ajuste sin encarecer sus productos o servicios.

