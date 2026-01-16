La Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares) manifestó su preocupación por la exclusión de sectores tradicionales de la vida nocturna capitalina, como la Plazoleta México de la calle 116 y el sector de Galerías Distrito 27, tras la expedición de la Resolución Conjunta 001 de 2025.

De acuerdo con el gremio, aunque la medida representa un avance importante para la economía nocturna de la ciudad, deja por fuera zonas que históricamente han operado de manera formal y articulada con las autoridades distritales.

Según explicó Asobares en un comunicado, la resolución, firmada por la Alcaldía de Bogotá y varias secretarías, establece 19 zonas focalizadas en las que los establecimientos comerciales podrán operar hasta las 5:00 de la mañana, como parte de una estrategia para fortalecer el turismo, el empleo y la reactivación económica.

Qué dice la Resolución 001 de 2025 sobre la noche en Bogotá

El gremio reconoció que la expedición de la Resolución Conjunta 001 de 2025 va en la dirección correcta para construir una Bogotá más dinámica, segura y con reglas claras para la operación legal de la noche.

Asobares destacó que la medida reconoce el impacto de la economía nocturna en sectores como el empleo, la cultura, el turismo y la reactivación económica, y agradeció a la Administración Distrital y a las entidades que participaron en la construcción de la norma.

Sin embargo, el balance no es completamente positivo. Para el gremio, la no inclusión de zonas consolidadas como la Plazoleta México y el sector de Galerías desata inquietudes entre empresarios y comerciantes que han cumplido con los requisitos legales y normativos exigidos por la ley.

Las zonas excluidas y el impacto en empresarios formales

Asobares señaló que tanto la Plazoleta México de la 116 como Galerías Distrito 27 son territorios que históricamente han desarrollado su actividad de manera formal, cuentan con empresarios comprometidos con la autorregulación, la seguridad y la convivencia ciudadana, y han participado en mesas de trabajo con vecinos y autoridades locales.

Según el comunicado, la exclusión de estos sectores puede causar un trato desigual entre establecimientos que operan bajo las mismas condiciones legales, lo que podría derivar en efectos no deseados.

Entre ellos, el gremio advierte riesgos como el aumento de la informalidad, la concentración desordenada de la oferta nocturna y afectaciones a la competitividad de zonas que han demostrado corresponsabilidad y articulación con el Distrito.

