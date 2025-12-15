Un cartel promocional es el centro de la nueva polémica que rodea a Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y hoy prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

(Vea también: [Video] Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua, mientras anda fugado por corrupción)

Según reveló La W, en la pieza publicitaria del evento denominado ‘Noche Vallenata’, desarrollado en el Teatro Nacional de Nicaragua, aparece de forma visible el logo de la Cancillería de Colombia, lo que sugiere un respaldo institucional a la actividad en la que González terminó siendo visto públicamente.

El afiche, difundido para promocionar el evento cultural, muestra la imagen oficial de la Cancillería como entidad colaboradora, un detalle que llamó la atención luego de que se conociera que el exfuncionario asistió a la velada, pese a ser requerido por las autoridades colombianas como presunto articulador del desfalco de recursos públicos de la UNGRD, caso que estalló el pasado 11 de diciembre.

#ATENCIÓN #EXCLUSIVAW | Esta fue la convocatoria a la gran Fiesta Vallenata en el Teatro Nacional de Nicaragua, con logo de la Cancillería incluido. Al evento asistió el prófugo Carlos Ramón González, presunto cerebro del escándalo de la UNGRD. pic.twitter.com/pbH4Eoo3gE — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 15, 2025

Qué se sabe de la Cancillería y la parranda de Carlos Ramón González

La presencia del logo oficial en el material promocional abre interrogantes sobre el alcance del apoyo estatal a la actividad y los controles previos frente a los asistentes, más aún cuando se trata de una persona señalada en uno de los escándalos de corrupción más graves del año y que actualmente se encuentra fuera del país.

El uso del emblema de la Cancillería en el cartel no solo provocó cuestionamientos políticos y administrativos, sino que también puso el foco en las responsabilidades institucionales detrás de eventos internacionales en los que, de manera indirecta, termina apareciendo un prófugo de la justicia colombiana.

