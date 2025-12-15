Imágenes conocidas por La W desataron una nueva controversia alrededor de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quien aparece bailando y disfrutando de una parranda vallenata.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Exministro Ricardo Bonilla ve chispero por caso de la UNGRD: piden que le imputen cargos)

El hecho se registró durante un evento adelantado en el Teatro Nacional de Nicaragua, pese a que se encuentra prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con el material revelado por la emisora, González asistió a un acto denominado ‘Noche Vallenata’, promocionado con el logo de la Cancillería de Colombia visible en piezas publicitarias del evento.

Lee También

El hecho resulta especialmente llamativo, teniendo en cuenta que el exfuncionario es señalado como el presunto cerebro del desfalco de recursos públicos de la UNGRD, hechos que salieron a la luz el pasado 11 de diciembre.

#ExclusivaW | Carlos Ramón González, de parranda vallenata en Nicaragua, en un evento promovido por la Cancillería mientras está prófugo de la justicia en Colombia. Vea las imágenes: pic.twitter.com/DvfYhVlAnp — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 15, 2025

Qué pasó con Carlos Ramón González

Según lo conocido, la actividad cultural contó con apoyo institucional, al punto de que la Cancillería habría facilitado al artista que se presentó durante la velada. En los videos, González aparece relajado y sonriente, bailando al ritmo del vallenato, mientras es requerido por las autoridades colombianas en uno de los casos de corrupción más sensibles de los últimos meses.

La aparición pública del exdirector del DNI, en un evento con respaldo oficial y fuera del país, abre nuevos cuestionamientos sobre su paradero, el alcance de su red de apoyo y las circunstancias en las que continúa evadiendo a la justicia, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.