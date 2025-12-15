El ejército de Estados Unidos informó este lunes sobre nuevos ataques contra tres presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Pacífico oriental, operaciones que dejaron ocho personas muertas.

La ofensiva antidrogas desarrollada por las fuerzas armadas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, bajo la dirección del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, suma al menos 95 fallecidos y la destrucción de 26 lanchas desde principios de septiembre, de acuerdo con cifras oficiales citadas por AFP.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en actividades de narcotráfico”, indicó el Comando Sur de Estados Unidos en un mensaje difundido en X.

La institución militar precisó además que “un total de ocho hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.

La publicación del Comando Sur incluyó material audiovisual en el que se observan tres botes flotando de manera independiente antes de ser impactados por los ataques.

Estos bombardeos coinciden con un amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe, que contempla la presencia del portaaviones más grande del mundo y varios buques de guerra, según detalló AFP.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene que las operaciones buscan frenar el narcotráfico, su par de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que esta estrategia responde a un pretexto para impulsar un cambio de régimen en Caracas.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.