Nicolás Maduro, lanzó una dura arremetida contra el recién electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, a quien comparó abiertamente con Adolf Hitler por sus posturas frente a la migración venezolana y le exigió “respeto” hacia sus connacionales que viven en ese país.
Durante una intervención pública, Maduro reaccionó a las promesas de campaña de Kast sobre la expulsión de migrantes irregulares y lo señaló directamente por su línea ideológica.
"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se los respeta", dijo el mandatario venezolano, en un mensaje dirigido de forma explícita al presidente electo chileno.
La decisión de Kast contra migrantes
Las declaraciones se producen luego de que Kast, líder de la derecha en Chile, ganara el balotaje presidencial con una amplia ventaja y reiterara su intención de deportar a cerca de 340.000 migrantes que viven sin papeles en el país, de los cuales la mayoría son ciudadanos venezolanos, a quienes ha vinculado con problemas de criminalidad.
El cruce verbal abre un nuevo frente de tensión política entre Caracas y Santiago, ahora marcado por el debate migratorio y el trato a la comunidad venezolana en Chile.
