Nicolás Maduro, lanzó una dura arremetida contra el recién electo mandatario de Chile, José Antonio Kast, a quien comparó abiertamente con Adolf Hitler por sus posturas frente a la migración venezolana y le exigió “respeto” hacia sus connacionales que viven en ese país.

Durante una intervención pública, Maduro reaccionó a las promesas de campaña de Kast sobre la expulsión de migrantes irregulares y lo señaló directamente por su línea ideológica.

La decisión de Kast contra migrantes

Las declaraciones se producen luego de que Kast, líder de la derecha en Chile, ganara el balotaje presidencial con una amplia ventaja y reiterara su intención de deportar a cerca de 340.000 migrantes que viven sin papeles en el país, de los cuales la mayoría son ciudadanos venezolanos, a quienes ha vinculado con problemas de criminalidad.

El cruce verbal abre un nuevo frente de tensión política entre Caracas y Santiago, ahora marcado por el debate migratorio y el trato a la comunidad venezolana en Chile.

