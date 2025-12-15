author
Escrito por:  Santiago Buenaventura
Redactor     Dic 15, 2025 - 4:23 pm

El gobierno de Chile protestó este lunes 15 de diciembre contra las palabras de Gustavo Petro, las cuales tachó de “inaceptables” al haber acusado de “nazi” e “hijo de Hitler” a José Antonio Kast, el presidente electo del país del sur que ganó las elecciones de este domingo.

(Le puede interesar: Triunfo de Kast en Chile convierte a Sudamérica en un trompo en la uña para la izquierda)

La administración de izquierda de Gabriel Boric, misma corriente que la del Gobierno colombiano, se molestó con Petro, uno de sus aliados en la región, debido al mensaje en X en el que lamentó la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara el domingo.

“Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”, dijo en una declaración a la prensa el canciller de Chile Alberto van Klaveren.

Lee También

El presidente colombiano comentó, luego del triunfo de Kast, que “el fascismo avanza” y añadió que jamás le daría “la mano a un nazi y a un hijo de nazi”.

“Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, agregó.

(Lea también: Petro responde al comienzo del paro armado del Eln: “La orden es atacar”)

¿Quién es José Antonio Kast, presidente electo de Chile?

Kast, un admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile y levantó un próspero negocio de embutidos que heredó el hoy gobernante electo.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido de Adolf Hitler. Pero Kast afirmó que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi.

Las declaraciones del presidente Petro “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna, y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile”, agregó el canciller van Klaveren.

Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo por un período de cuatro años.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.

LO ÚLTIMO