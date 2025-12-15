El gobierno de Chile protestó este lunes 15 de diciembre contra las palabras de Gustavo Petro, las cuales tachó de “inaceptables” al haber acusado de “nazi” e “hijo de Hitler” a José Antonio Kast, el presidente electo del país del sur que ganó las elecciones de este domingo.

La administración de izquierda de Gabriel Boric, misma corriente que la del Gobierno colombiano, se molestó con Petro, uno de sus aliados en la región, debido al mensaje en X en el que lamentó la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara el domingo.

El presidente colombiano comentó, luego del triunfo de Kast, que “el fascismo avanza” y añadió que jamás le daría “la mano a un nazi y a un hijo de nazi”.

El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles. Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente. El… https://t.co/hKaSVLgnG9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

“Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, agregó.

¿Quién es José Antonio Kast, presidente electo de Chile?

Kast, un admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile y levantó un próspero negocio de embutidos que heredó el hoy gobernante electo.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido de Adolf Hitler. Pero Kast afirmó que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi.

Las declaraciones del presidente Petro “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna, y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile”, agregó el canciller van Klaveren.

La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda. Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al.mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí… https://t.co/5IJmYqYidQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo por un período de cuatro años.

