A la salida de la audiencia en su contra y de ratificar su inocencia, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue interrogado por la prensa y aunque optó por no pronunciarse, sus gestos hablaron por él.

En un video captado a las afueras de los juzgados, el exfuncionario sonrió sarcásticamente cuando le preguntaron sobre las acusaciones en su contra y al final, afirmó: “Ya llegará la hora de la defensa”.

Aunque el economista bogotano, de 76 años, evitó hacer declaraciones formales, su abogado, Mauricio Pava, asumió la palabra para reafirmar la postura de defensa de los exfuncionarios investigados.

Pava abandonó la sala del Tribunal de Bogotá una vez la Fiscalía terminó de exponer los argumentos con los que solicita una medida de aseguramiento contra Bonilla y contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

La fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, sostuvo que ambos exministros del gobierno de Gustavo Petro podrían representar un riesgo para la sociedad y, por ello, deberían permanecer bajo detención domiciliaria.

Tanto Bonilla como Velasco rechazaron los cargos —cohecho, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos— y aclararon que no contemplan llegar a un acuerdo con la Fiscalía, a diferencia de otros implicados como la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides.

"Ya llegará la hora de la defensa" dijo el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al término de la audiencia en su contra por el caso del saqueo a la @UNGRD y el @InviasOficial.

Ricardo Bonilla mantiene su postura

Incluso antes de iniciar la diligencia, Bonilla reafirmó su inocencia. Arribó al Tribunal, ubicado sobre la Avenida Esperanza, en un taxi sencillo y, siguiendo las recomendaciones de su defensa, se limitó a reiterar apresuradamente: “soy inocente”.

Según la Fiscalía, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían encabezado una estructura criminal que direccionó contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) por un valor de $612.000 millones. De acuerdo con el ente acusador, esta red tendría carácter permanente y habría sido utilizada para presuntamente comprar el apoyo de congresistas en votaciones clave para el Gobierno.

Los exministros rechazaron esa versión. “El profesor Ricardo Bonilla ya afirmó su inocencia”, dijo el abogado Mauricio Pava en una corta declaración ante la prensa en el tribunal. “Escuchamos a la Fiscalía; esto es un debate jurídico”, puntualizó.

“Ustedes oyeron al profesor Ricardo Bonilla cuando le hicieron la pregunta” de si aceptaba los cargos. “No lo voy a interpretar yo, él se ha declarado inocente. La presunción de inocencia es un atributo tan importante como la liberta de expresión, y la vamos a defender”, agregó el abogado al respecto.

