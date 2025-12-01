La agencia Reuters reveló detalles desconocidos de la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro, un diálogo que duró menos de 15 minutos. Durante la conversación, Trump estableció que Maduro debía abandonar Venezuela antes del 28 de diciembre junto con su familia, bajo un salvoconducto que expiró el viernes previo. El cierre del espacio aéreo venezolano se produjo como consecuencia de esta fecha límite.

Reuters asegura que, durante la conversación, Maduro planteó su disposición a salir del país únicamente si se le garantizaba una amnistía legal completa para él y sus familiares, incluyendo el levantamiento de sanciones estadounidenses y el fin de un caso pendiente ante la Corte Penal Internacional. También pidió que se eliminaran las sanciones contra más de 100 funcionarios de su gobierno, muchos acusados de abusos de derechos humanos, narcotráfico o corrupción.

El medio reporta que Maduro buscaba mantener cierto control del poder, proponiendo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigiera un gobierno interino mientras se convocaban nuevas elecciones. Según Reuters, este ofrecimiento no cumplió con los requisitos de Washington, que insistió en la renuncia inmediata de Maduro como condición para cualquier beneficio.

La llamada se estancó por tres puntos principales: la solicitud de una amnistía global que fue rechazada, la intención de conservar el control militar similar a la situación de Nicaragua en 1991, y el desacuerdo sobre el momento de la renuncia, ya que Estados Unidos exigía salida inmediata mientras Caracas buscaba condiciones más favorables.

Fuentes citadas por Reuters y el Miami Herald coincidieron en que la conversación funcionó como un último intento para evitar una confrontación directa. Trump confirmó la llamada el pasado fin de semana, aunque describió el intercambio de manera escueta: “No puedo decir si fue una buena o mala llamada, fue solo una llamada”.

El episodio refleja la presión creciente sobre Maduro y las opciones limitadas que enfrenta, mientras la comunidad internacional y los medios siguen de cerca la situación política en Venezuela.

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.