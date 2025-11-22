Del 25 al 27 de noviembre de 2025, se llevará a cabo en Bogotá el II Encuentro Internacional de Diplomacia Feminista por la Paz. El espacio reunirá a más de ochenta mujeres colombianas en situación de migración forzada —refugiadas, exiliadas, retornadas y desplazadas— provenientes de 32 países, junto con lideresas feministas, organizaciones sociales, expertas en derechos humanos, académicas, representantes gubernamentales y aliadas internacionales.

¿Qué temas tratará el II Encuentro Internacional de Diplomacia Feminista por la Paz?

Avance en la creación del viceministerio de migraciones.

Co-creación de propuestas de paz y alianzas globales.

Discusiones sobre política pública para mujeres en el exterior, organizaciones sociales y procesos de verdad, reparación y no repetición.

La instalación del evento contará con la presencia de altas autoridades del Gobierno colombiano y de la cooperación internacional. Encabezarán la jornada la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y el encargado del Ministerio de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva.

Además, asistirán el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, y el director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco.

