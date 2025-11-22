Del 25 al 27 de noviembre de 2025, se llevará a cabo en Bogotá el II Encuentro Internacional de Diplomacia Feminista por la Paz. El espacio reunirá a más de ochenta mujeres colombianas en situación de migración forzada —refugiadas, exiliadas, retornadas y desplazadas— provenientes de 32 países, junto con lideresas feministas, organizaciones sociales, expertas en derechos humanos, académicas, representantes gubernamentales y aliadas internacionales.
¿Qué temas tratará el II Encuentro Internacional de Diplomacia Feminista por la Paz?
- Avance en la creación del viceministerio de migraciones.
- Co-creación de propuestas de paz y alianzas globales.
- Discusiones sobre política pública para mujeres en el exterior, organizaciones sociales y procesos de verdad, reparación y no repetición.
La instalación del evento contará con la presencia de altas autoridades del Gobierno colombiano y de la cooperación internacional. Encabezarán la jornada la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y el encargado del Ministerio de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva.
Además, asistirán el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, y el director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco.
Por parte de la cooperación internacional participará el profesor Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz). De igual forma, estarán presentes Laura Gil, secretaria general adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA); Arlene B. Tickner, embajadora itinerante para Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores; y María Gaitán Valencia, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Agéndese para II Encuentro Internacional de Diplomacia Feminista por la Paz
- Fecha: 25, 26 y 27 de noviembre.
- Lugar: Centro de Convenciones del Hotel Tequendama (carrera 10 #26 – 21). Las actividades del 25 de noviembre se realizarán en el Salón Guadalupe y las de los días 26 y 27 de noviembre en el Salón Bolívar.
- Hora: 8:00am.
