El presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno está listo para empezar a bajar el precio de la gasolina en Colombia en los próximos meses. Según el mandatario, el país ya superó la deuda acumulada por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que —dice— dejó el expresidente Iván Duque.

(Lea también: Precio de la gasolina sube en Colombia desde este primero de enero; así quedó por ciudades)

El anuncio lo hizo en X, en respuesta a un trino del expresidente Álvaro Uribe, quien criticó las decisiones económicas del Gobierno y vinculó el comportamiento del dólar, el gasto público y la política fiscal con lo que llamó “desesperación electoral”.

En un mensaje cargado de advertencias, Uribe afirmó que Petro se ha endeudado por 11.000 millones de dólares “con tasas de interés de gota a gota” y aseguró que el país atraviesa “una situación económica de pánico” que frena la inversión privada.

El expresidente también relacionó la reducción del dólar con remesas, gasto estatal y narcotráfico, planteando que el Ejecutivo estaría presionando el salario y el gasto con fines electorales.

La respuesta llegó minutos después, con Petro defendiendo su gestión financiera y asegurando que no ha elevado el déficit: “No endeudamos el país para gastar más. Lo hicimos para pagar las deudas que ustedes dejaron”, escribió el mandatario.

El presidente también recalcó que el Gobierno asumió y saldó una deuda de 70 billones de pesos del FEPC, la cual —según él— heredó del gobierno anterior, y que además entregará ese fondo con superávit.

Con esos argumentos, Petro afirmó que, por primera vez en cuatro años, el país estaría en condiciones de reducir el precio del galón de gasolina: “Como ya pagamos la deuda del FEPC y el peso se ha apreciado frente al dólar, comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”.

La reducción aún no está asegurada. El Ministerio de Hacienda no ha confirmado fecha ni monto del ajuste, y además, el precio interno depende de variables internacionales, la TRM puede volver a subir y aún persiste un déficit parcial en diésel que el Gobierno mantiene subsidiado.

Por eso, aunque el mensaje del presidente despierta expectativa en hogares y transportadores, la baja no es un hecho hasta que se expida resolución formal del MinHacienda y Ecopetrol.

El anuncio llega en plena antesala de la campaña presidencial de 2026, en la que el Pacto Histórico busca retener el poder y suenan nombres como Iván Cepeda, de manera que podrían promesas en tarifas, combustible y subsidios podrían convertirse en herramientas electorales estratégicas para seducir votantes, especialmente en sectores golpeados por el costo de vida.

