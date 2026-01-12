Las redes sociales han cobrado un papel relevante en la política colombiana, como evidencia la reciente controversia protagonizada por el expresidente, Álvaro Uribe Vélez. El líder del Centro Democrático supuestamente ordenó a sus seguidores, durante un acto de campaña, atacar en redes a la ‘influencer’ María José Gómez. El contundente mandato incitó a su jefe de prensa a que les dijera a sus partidarios a “hacerla llorar” a la creadora de contenido, según se evidencia en un video publicado por Noticias Uno.

“Que la hagan llorar en las redes, con los comentarios, a esa María José. Que la hagan llorar. Y en Facebook”, se escucha en uno de los audios.

La difusión de un video por la red social X el pasado 11 de enero de 2026, en la que se aprecia a Uribe impartiendo esta orden, lo que ha producido una intensa indignación política. Prontamente, se ha vinculado este incidente con las polémicas “bodegas” o redes de cuentas falsas, implementadas con fines de manipulación digital y ataque a detractores.

El presidente, Gustavo Petro, expresó su reprobación a este hecho, conectándolo con tácticas de extrema derecha. Según el mandatario, estas “bodegas” requieren de una inversión considerable para adquirir maquinaria, servidores y perfiles falsos, a fin de perpetrar calumnias en favor de empresarios. En un tuit, Petro afirmó: “Las bodegas obedecen a formas comunicacionales de la extrema derecha tratando de manipular la opinión pública. Es un delito. Deforman la realidad […] a partir de la grosería y la calumnia”. También aprovechó para criticar la inacción de la Fiscalía en torno a estos casos, señalando que, “en esto la Fiscalía no ha avanzado un paso,” reseñó el jefe del Estado

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.