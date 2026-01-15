Así como el precio del dólar en Colombia está en la mira de muchos, el arranque del año lleva a que los consumidores sigan con atención las oportunidades para optimizar sus finanzas personales.

Precisamente, Éxito abrió una puerta con las promociones que presentó en todas las categorías en enero, con algunos casos en los que la rebaja es más que evidente para los compradores.

Si bien la mayoría de productos que ofrece en su sitio web están entre el 40 % y 60 %, los más curiosos pueden hallar algunos que se acercan prácticamente a la totalidad del valor inicial.

Este es uno de los ejemplos de descuentos hasta de 95 % en tecnología, con un enchufe inteligente de toma wifi Smart Echo, Alexa, Google y Siri, que según la oferta bajó de 565.500 pesos a 24.989 pesos.

Lo cierto es que las rebajas en los diferentes productos están a la mano y hay computadores hasta con 64 % de descuento y televisores hasta con 75 % menos del precio inicial, según el catálogo em línea.

Para el caso de los celulares, el que tiene una reducción más grande es el Xiaomi Redmi Note 14 256 GB 8 GB RAM Verde, que con un 51 % de promoción queda en 799.900 pesos para pago normal (con tarjetas de Éxito o Addi es más barato).

Asimismo hay toda una variedad de productos entre el 60 % y 50 % de oferta en las diferentes categorías, aunque es pertinente aclarar que todos esos precios tienen una fecha límite.

El anuncio en todos los casos indica que esos valores solo aplican hasta el primero de febrero, con lo que las personas interesadas deben estar muy atentas en lo que corre de enero para sacar provecho en este caso.

De igual manera, resulta pertinente aclarar que la empresa destacó que esas promociones son válidas en el mencionado canal digital, punto clave para quienes busquen los costos en cuestión.

El anuncio de este remate sigue el paso de las promociones de Éxito en noviembre de 2025, cuando todo su inventario estaba al 50 % de descuento para los consumidores en Colombia.

Si bien son campañas diferentes para los compradores a nivel nacional, es útil remarcar este modelo que hace parte de las nuevas dinámicas que han surgido con la administración actual.

Es clave recordar que desde diciembre de 2024 empezó el proyecto que lidera uno de los grandes grupos económicos a nivel regional, experto en este tipo de cadenas de almacenes en América Latina.

¿Quién es el dueño de Éxito en Colombia?

El dueño mayoritario y controlador de Almacenes Éxito en Colombia es el Grupo Calleja, un conglomerado empresarial originario de El Salvador.

Esta histórica transición se completó luego de una exitosa Oferta Pública de Adquisición (OPA) que finalizó en enero de 2024, desplazando al anterior dueño francés, el Grupo Casino.

El Grupo Calleja posee el 86,84% de las acciones de la compañía a través de su subsidiaria Cama Commercial Group. El restante 13,16 % se reparte entre accionistas minoritarios, fondos de pensiones colombianos y otros inversionistas que transan en la Bolsa de Valores de Colombia.

El actual Presidente y CEO del Grupo Éxito es Carlos Calleja, quien lidera una estrategia de eficiencia operativa y “cambio cultural” basada en su experiencia con la cadena Súper Selectos en Centroamérica. Bajo su mando, la empresa ha reportado sus mejores utilidades semestrales en una década durante 2025.

La sede central permanece en Envigado, Antioquia, y la operación incluye no solo los almacenes Éxito, sino también Carulla, Surtimax y Super Inter, además de negocios en Uruguay y Argentina. Esta adquisición representa una de las inversiones extranjeras más grandes en la historia del ‘retail’ colombiano, consolidando una visión empresarial latinoamericana frente a los modelos de descuento duro.

