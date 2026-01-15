El año 2026 en Bogotá es de fiesta extendida. Por resolución distrital, 19 de las 27 zonas proyectadas están oficialmente autorizadas para alargar la rumba hasta las 5:00 a. m. Esta decisión surge en marco de una propuesta metropolitana nocturna, que se gesta a partir de la convergencia de esfuerzos interinstitucionales y la observancia de condiciones precisas que eviten la alteración de la tranquilidad ciudadana.

Blu Radio reportó que el horario extendido se ha autorizado a aquellas áreas que cumplen rigurosos requisitos en control de aforo, salud, seguridad y mitigación del ruido. En localidades como Usaquén, Chapinero, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Los Mártires y Puente Aranda, salones de fiesta y clubes tienen vía libre para mantener la rumba hasta el amanecer. Puntos como la Calle 116 en Usaquén, Marly y Zona Rosa en Chapinero y Modelia en Fontibón, están en el frente de la reactivación nocturna con estricta vigilancia por parte de las secretarías de Seguridad, Salud y demás organismos competentes.

No obstante, existen ocho zonas que permanecerán bajo un estricto escrutinio del Distrito y solo podrán operar hasta las 3:00 a. m., con el fin de evaluar su desempeño y comportamiento antes de considerar cualquier extensión de horario, en lugares como Bosa, Kennedy, y Ciudad Bolívar.

El Distrito se ha propuesto un seguimiento y evaluación constante por indicadores, que permitirá determinar si se mantiene el horario extendido, se revoca o se habilita a nuevas zonas, basándose en factores como quejas ciudadanas por ruido, concentración de llamadas a la línea de emergencia, ocurrencia de homicidios en horarios nocturnos y fines de semana, entre otros.

El papel de la Secretaría de Seguridad es fundamental en este aspecto, debiendo prestar especial atención a las alteraciones del orden público en las zonas de alta demanda, manteniendo como prioridad el derecho al descanso de los ciudadanos.

