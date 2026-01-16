La posibilidad de radicarse en España sigue siendo una opción atractiva para miles de colombianos, especialmente por las oportunidades laborales que ofrece el mercado europeo. En ese contexto, conocer cuáles serán las profesiones más demandadas resulta clave para quienes evalúan dar ese paso.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Busca una beca en España? Fundación Carolina abre 736 plazas para 2026-2027 con foco en mujeres STEM y derechos humanos)

Un reciente estudio de LinkedIn, citado por el medio el medio español El Correo, analizó millones de contrataciones hechas en los últimos tres años para identificar las 25 ocupaciones con mayor crecimiento en España. El informe evidencia una tendencia clara: los empleos relacionados con la inteligencia artificial, la ingeniería y la logística dominan el panorama laboral de cara a 2026.

Aunque la tecnología ocupa un lugar central, el análisis también muestra un aumento sostenido en la demanda de perfiles vinculados a la construcción, las infraestructuras, la salud y los servicios profesionales, sectores que siguen requiriendo talento especializado.

Lee También

Los perfiles tecnológicos que más están contratando en España

Entre las profesiones con mayor proyección aparece el ingeniero de inteligencia artificial, encargado de diseñar y optimizar sistemas capaces de replicar procesos inteligentes mediante algoritmos y modelos computacionales. Se valoran habilidades como el manejo de grandes modelos de lenguaje, PyTorch y el procesamiento del lenguaje natural, especialmente en empresas de tecnología y consultoría.

También destaca el director de inteligencia artificial, responsable de liderar la estrategia y la implementación de soluciones basadas en IA dentro de las organizaciones. Estos profesionales suelen provenir del análisis de datos o de la ingeniería especializada y dominan conceptos como la generación aumentada por recuperación (RAG).

Otro perfil clave es el investigador en aprendizaje automático, que diseña y prueba modelos que permiten a los sistemas aprender a partir de datos. Este tipo de profesionales es altamente demandado en sectores de investigación, tecnología y educación superior, con polos de contratación en ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao.

Logística, construcción y otros empleos con alta salida laboral

Más allá de la tecnología, LinkedIn identifica un fuerte crecimiento en profesiones ligadas a la operación y la infraestructura. El analista de logística, por ejemplo, cumple un rol fundamental en la optimización de procesos de transporte, almacenamiento y distribución. Su experiencia en herramientas como SAP Logistics y gestión de transportes es clave para sectores industriales, tecnológicos y de alimentos.

En el ámbito de la construcción, el responsable de ingeniería civil sigue siendo uno de los perfiles más requeridos. Este profesional se encarga de la planificación y coordinación de proyectos de infraestructura, cumpliendo normativas técnicas para firmas de ingeniería y consultoría. Según el informe, tres de cada cuatro contrataciones en este cargo corresponden a hombres.

También figura el responsable de puesta en servicio, quien supervisa la instalación y activación de sistemas industriales. Se valoran conocimientos en precomisionado, ingeniería eléctrica y gestión de proyectos, especialmente en sectores como la fabricación de maquinaria y la generación de energía.

Ventas, derecho y salud: perfiles que completan el ‘top 10’

El escalafón se completa con profesiones clave para el funcionamiento empresarial. El responsable de ventas de TI gestiona estrategias comerciales para la venta de productos tecnológicos y combina habilidades técnicas con marketing y gestión de cuentas clave.

El asesor legal mantiene una alta demanda gracias a su rol en el cumplimiento normativo y la asesoría en operaciones corporativas. Sus conocimientos en derecho mercantil, societario y fusiones y adquisiciones son especialmente valorados por firmas de consultoría, despachos jurídicos y empresas tecnológicas.

En el sector asegurador aparece el asistente de suscripción, encargado de apoyar la gestión administrativa de pólizas y la valoración de riesgos, mientras que el ingeniero biomédico destaca en el ámbito de la salud por su trabajo en el diseño y adaptación de tecnologías médicas. Este último es, además, el cargo con mayor presencia femenina dentro del ‘top 10’, con un 60 % de mujeres contratadas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.